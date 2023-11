Le 30 septembre 2023, à Yelimané l’Association Cercle de Yelimané Dagakane a envisagé un point de presse pour demander la libération d’une dizaine de ses membres arbitrairement détenus par le Préfet dudit Cercle et ses hommes. La tenue de ce point de presse a été empêchée vigoureusement par les forces de l’ordre, déployées selon certaines sources par le Préfet du Cercle Madikama Diawara, qui ont fait usage de force pour chasser les journalistes. Dans la foulée, ont été blessés certains membres de Dagakané dont des personnes âgées.

Le Cercle de Yelimané a une grande réputation dans la Région de Kayes. Il regroupe plusieurs communes et des arrondissements. Au nom et au profit de cette localité, depuis plusieurs années, l’Association du Cercle de Yelimané Dagakané, entreprend des actions de développement. Construction des Centres de Santé, des écoles, des maisons d’accueil, de financements de projets jeunes. Bref, cette association s’est toujours engagée à assurer de meilleures conditions de vie aux habitants de cette localité. Cela, grâce aux actions et contributions financières majoritairement des ressortissants de Yelimané de la Diaspora.

La mésentente entre le Préfet Diawara et Dagakané

La source du problème qui a provoqué la mésentente entre le Préfet Madi Kama Diawara et les membres de l’Association du Cercle de Yelimané Dagakané, selon nos sources, relève de la question du paiement de la Taxe de développement régional et Loca l(TDRL). Hormis cela, les membres de cette organisation pensent que le Préfet Diawara leur fait subir un manque de respect total par rapport aux réalités culturelles et sociales de cette contrée. Pour eux, force de son pouvoir d’autorité de l’Etat, le Préfet s’ingère même dans la gestion du Chef de village de Yelimané. Que tout récemment il aurait révoqué le Chef de village mettant en péril les valeurs coutumières et culturelles, surtout en le mettant en prison. Chose qui n’est pas normale selon les membres de Dagakané. Qui affirment être victimes d’abus de pouvoir, de campagne de dénigrement, d’incitation à la violence entre les villages, que Dagakané reproche au Préfet de Yelimané.

Ainsi, lorsque les membres de cette association ont demandé la démission pure et simple de ce Préfet au mois d’aout dernier lors d’un meeting, certains d’entre eux furent arrêtés par le Préfet Diawara en mois de septembre. C’est pourquoi, ils estiment que le Préfet est instrumentalisé par certains hommes politiques de la localité en perte de popularité. Et à chaque fois, qu’ils décident d’organiser une simple conférence de presse en leur siège, ils s’y trouvent empêcher par les hommes de Madi Kama Diawara et souvent ils sont frappés et ligotés par ces derniers. Même les journalistes qui prennent part à ces conférences de presse n’y sont pas épargnés.

L’Association Cercle de Yelimané Dagakané demande la libération de tous ses membres détenus illégalement

Selon une déclaration de l’Association de Cercle de Yelimané Dagakané, dont nous avons reçu copie, les 14 et 15 septembre ils ont été bouleversés par les arrestations de leurs papas, le chef de village et leur sœur avec sa petite fille. Aussi, que des personnes âgées de plus 65 à 70 ans ont été arrêtées dans leurs propres villages. « Nous condamnons de la manière la plus ferme l’arrestation extra-judicaire de nos personnes âgées et notre chef de village. Cette manipulation de l’opinion par la diffusion d’une fausse accusation visant à porter atteinte à notre association », a soutenu Dagakané. Et de continuer qu’au lieu d’exercer le pouvoir dans l’impartialité, leur Préfet s’engage dans des affaires politiques et personnelles qui salissent sa réputation et les efforts du gouvernement de la Transition. A les en croire, au lieu d’unir les fils de Yelimané, ledit Préfet travaillerait à les diviser. « …devant toute cette situation où nous avons subi toutes sortes de fausses accusations et traitements, leur objectif est clair maintenant, c’est de nous diviser et de pouvoir mieux profiter et de maintenir leurs conforts », a précisé Dagakané. Et selon cette déclaration, l’Association Cercle de Yelimané Dagakané défendra et accompagnera toujours l’Etat dans ses efforts mais ne soutiendra jamais un processus de division des filles et fils de Yélimané. Et de demander la libération de leurs cadres et membres détenus en prison sous l’impulsion du Préfet.

Il faut noter que neuf des détenus de l’Association de Cercle de Yelimané Dagakané, qui étaient détenus à Yelimané ont été libérés et maintenant il ne reste que deux de leurs cadres qui sont actuellement à la Maison Centrale d’Arrê t(MCA) de Bamako.

