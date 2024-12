Cérémonie de remise de dons aux couches vulnérables : Pour le DG de Moov Africa Malitel, Abdel Aziz Biddine ; « le partage est un droit et un devoir »

Les dons offerts par Moov Africa Malitel étaient composés des vivres remis à une dizaine de structures en charge des enfants en situation de vulnérabilité ; des équipements médicaux et agricoles ; des kits scolaires, des tables bancs ; des appareils auditifs ; des forages ; des machines à fabriquer de savons pour des associations féminines ; des tricycles pour des personnes en situation de handicap… La cérémonie s’est tenue le vendredi 6 décembre dernier à la Direction Technique de Moov Africa Malitel.

Aider les couches vulnérables et les nécessiteux est une tradition bien respectée chez l’opérateur général des télécommunications au Mali, Moov Africa Malitel. Et dans la continuité de la 29ème édition de la commémoration du mois de solidarité et de lutte contre l’exclusion au Mali, cette Société citoyenne n’a pas failli à la tradition. A travers une cérémonie riche en enseignements, elle a procédé à la remise des dons aux associations représentatives de certaines couches sociales du pays. C’était le vendredi dernier dans l’après-midi dans la cour de sa Direction Technique.

La rencontre était présidée par le Ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou Ag Ilyène, en présence de son collègue Oumou Sall Seck, Ministre de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, du Directeur Général de Moov Africa Malitel, Abdel Aziz Biddine, du Parrain National de l’édition 2024, Pr Jean Bosco Konaré et plusieurs personnalités du pays.

C’est le Porte-parole des bénéficiaires, Abdoulaye Tembely qui a été le premier au pupitre pour l’ouverture de la série d’interventions de l’évènement. Il a témoigné la générosité de Moov Africa Malitel avec de multiples dons que la Société en a l’habitude d’offrir aux plus démunis au Mali. Occasion pour lui, au nom de tous les bénéficiaires d’exprimer sa gratitude et soulagement vis-à-vis de la donatrice.

Au DG de Moov Africa Malitel, Abdel Aziz Biddine d’affirmer que le partage est un droit et un devoir. Précisément un droit pour le pauvre, pour le démuni et un devoir pour les personnes qui ont les moyens et les capacités pour donner et partager avec les autres. Il poursuit que la solidarité pour Moov Africa Malitel est une affaire de tous les jours et qu’elle saisit chaque occasion qui se présente pour aider les couches vulnérables et nécessiteuses sans aucune hésitation et indépendamment des différentes contraintes.

Après avoir signifié la nature des dons, composés des vivres ; des équipements médicaux et agricoles ; des kits scolaires, des tables bancs ; des appareils auditifs ; des forages ; des machines à fabriquer de savons ; des tricycles pour des personnes en situation de handicap, il a exprimé sa gratitude au Gouvernement malien pour son accompagnement chaque année.

Le Ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou Ag Ilyène au nom du Gouvernement a remercié et fait part de leur satisfaction à Moov Africa Malitel pour cette action sociale devenue une tradition. Selon lui, ces dons permettent d’améliorer les conditions de travail et les conditions de déplacement de certains, de même que la qualité de vie d’autres. Il a ainsi encouragé les maliens d’emboiter ce pas, d’être solidaires et d’avoir le sens du partage.

Mariam Sissoko

