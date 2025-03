Dans une déclaration publiée dimanche dernier (16 mars 2025) lors d’un point de presse, le Front populaire contre la vie chère (FPVC) attire l’attention des autorités de la transition sur la galère que vivent les Maliens de nos jours. Comme d’habitude, le front a également proposé ses solutions pour atténuer la souffrance des populations.

«Depuis le coup d’État du 18 août 2020, la crise multidimensionnelle qui secoue le Mali depuis 2012 s’est accentuée. À la longue liste des crises (politique, sociale, économique et sécuritaire) est venue s’ajouter une crise énergétique sans précédent et surtout une vie très chère», a déploré la déclaration signée de la présidente du Front populaire contre la vie chère (FPVC), Mme Mariam Koné.

Menuisiers, tailleurs, soudeurs, vendeurs ambulants, conducteurs de mototaxis, anciens travailleurs des ONG fermées, des déplacés internes… Ils sont ainsi nombreux à souffrir dans leur âme à cause de «cette pauvreté qui fait son lot de sinistres à longueur de journée». C’est pourquoi le FPVC a organisé dimanche dernier (16 mars 2025) un point de presse pour rappeler aux autorités «le degré de souffrance du Malien Lambda». Et comme d’habitude, le front a également proposé ses solutions pour atténuer la souffrance des populations afin que «chaque Malien vive selon ses moyens et dans la dignité absolue».

«Nous constatons avec regret que les prix des denrées de première nécessité ne connaissent pas de baisse depuis plus d’une année. Les denrées subventionnées ou non sont au-dessus du prix d’achat du Malien lambda. Le riz, le pain, le sucre, le lait en poudre et d’autres produits de grande consommation sont devenus un luxe en ce mois béni», a indiqué le FPVC dans sa déclaration. Selon cette organisation, jusqu’au 5 février 2025, les magasins de stockage de céréales de Kayes, Nioro, Yélimané, Diéma, Kidal et d’autres régions n’étaient pas encore approvisionnés. «Le prix de la viande vient de connaître son énième augmentation. De 2 200 francs le kilo en 2020, le prix de la viande a presque doublé en passant à 3 200 F CFA pour la viande avec os et à 4 000 F CFA pour la viande sans os», a-t-on dénoncé dans la déclaration.

Le front a aussi profité de son point de presse pour dénoncer «ces taxes imposées qui viennent nous faire courber davantage sous le poids de la pauvreté et du calvaire… Ces taxes sont considérées comme le coup de grâce à cette population qui agonise déjà». Selon les responsables du front, «la gestion souvent unilatérale de cette vie chère donne des résultats peu convaincants, bien que l’État débourse des milliards de nos francs en subventions. La parfaite illustration la vente promotionnelle du riz organisée par l’OPAM qui est vouée à l’échec…».

Pour inverser cette tendance (toujours à la hausse), le Front populaire contre la vie chère a recommandé une baisse significative des prix des produits de première nécessité ; la dotation des magasins de stockage des régions (fermés pour manque de céréales) en céréales… Cette organisation de défense des consommateurs a aussi suggéré de surseoir aux nouvelles taxes (depuis le 5 mars 2025, un taux de 10 % est prélevé sur les recharges téléphoniques et un autre de 1 % sur les retraits d’argent via le mobile money) ou de les limiter à un seul prélèvement par jour ; d’associer la société civile à chaque prise de décision concernant la fixation des prix et d’autres décisions importantes pour des dépenses à l’endroit des populations.

C’est la condition sine qua non, selon le FPVC, pour enrayer la hausse constante du prix des denrées de première nécessité, au grand désarroi des consommateurs qui ne savent plus à quel saint se vouer !

Kader Toé

