Dans le but de présenter le bilan de ses activités de 2023, le Comité international de la Croix Rouge (CICR) au Mali a organisé, mercredi, un café de presse à son siège. C’était sous l’égide du chef de sa Délégation, Antoine Grand.

En 2023, le Comité international de la Croix Rouge (CICR) a mené plusieurs activités au Mali. Parmi lesquelles on peut citer l’assistance d’urgence en vivres et biens ménagers essentiels, appui à la production agricole et à l’élevage (résilience), l’accès aux soins de santé, l’accès à l’eau, visite des personnes privées de liberté, rétablissement des liens familiaux, protection de la population civile affectée par le conflit, promotion du droit des conflits armés et des principes humanitaires, etc.

Dans le cadre de l’accès aux soins, en 2023, le soutien du CICR a permis de prendre en charge 66 312 patients dont 40 420 blessés, et autres cas vulnérables entièrement pris en charge par le CICR.

Dans les zones les plus affectées par le conflit, le CICR appuie une trentaine de centres de santé communautaires en médicaments, en consommables, équipements, évacuations sanitaires et référencement, ainsi qu’à travers le renforcement de capacité et les primes du personnel de santé. Le CICR et la Croix-Rouge malienne ont offert des formations en premiers secours aux forces de défense et de sécurité et autres porteurs d’armes, et aux associations de la société civile.

Dans son intervention, le Chef de la Délégation du CICR, Antoine Grand, qui a jugé le bilan 2023 satisfaisant, a mis l’accent sur la mission de l’organisation humanitaire. Organisation impartiale, neutre et indépendante, créée en 1863, le CICR, a-t-il dit, a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d’autres situations de violence, et de leur porter assistance.

Selon lui, la présence du CICR au Mali s’explique par la présence du conflit. « Le jours où la violence s’arrêtera au Mali, le CICR se retirera du pays », a-t-il assuré. Antoine Grand a aussi évoqué la relation entre le CICR et la Croix-Rouge malienne.

En 2023, le CICR a été confronté à deux types de difficultés. Il s’agit de l’insécurité et les difficultés financières. Sur ce dernier point, Antoine Grand a indiqué que le CICR a besoin de ressources pour apporter une réponse humanitaire. « La recherche de ces ressources est un effort constant pour la Croix-Rouge et l’ensemble des humanitaires », a-t-il rappelé.

En termes de perspective, Antoine Grand a annoncé que le CICR et la Croix-Rouge vont rester au Mali conformément à leur mandat aux côtés des populations vulnérables afin de pouvoir les assister du mieux qu’ils peuvent.

Enfin, Antoine Grand a indiqué que le CICR ne reçoit pas de financement français. « Le CICR est neutre. On ne se prononce pas sur le choix stratégique du pays. On collabore de façon étroite avec les ministères », a-t-il commenté.

À noter que le CICR mène des activités au Mali depuis 1965 et y est présent de façon permanente depuis 1991, à travers un accord de siège. Le CICR opère depuis sa Délégation de Bamako, les sous-délégations de Mopti, Tombouctou, Kidal et Gao, le bureau de Ménaka et les antennes de Niafounké et Tessalit, et est actif dans les zones les plus affectées par le conflit, au plus proche des populations.

Abdrahamane SISSOKO

