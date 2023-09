Comité syndical de la BDM-SA : Papa Sadio Traoré réélu

Réuni en assemblée générale ordinaire le jeudi 24 août, le personnel de la Banque de développement du Mali (BDM-SA) a élu à l’unanimité M. Papa Sadio Traoré, pour conduire les destinées du comité syndical pour un nouveau mandant de 5 ans.

Les résultats du vote ont donné 295 voix pour, zéro voix contre et zéro abstention. Secrétaire général sortant, il rempile pour un nouveau bail pour défendre les intérêts matériels et moraux des 500 travailleurs que compte le réseau de la BDM-SA. Conformément à la pratique, une délégation du Synabef conduite par son secrétaire général, Hamadoun Bah, était au rendez-vous. Papa Sadio Traoré n’avait pas de concurrent.

Ce qui démontre la solidité du bilan du bureau sortant. Et donc l’adhésion totale des militants qui ont tenu à lui renouveler leur confiance. En effet, l’équipe de Papa Sadio Traoré peut légitimement se prévaloir d’avoir contribué à apaiser grandement les rapports entre la direction générale de l’établissement et les travailleurs tout en obtenant des droits substantiels en terme de motivation, de récompense et d’appui moral au profit du personnel primes et autres avantages et soutiens divers aux agents en difficulté (le pouvoir d’achat via un accord d’établissement historique, la poursuite du projet foncier, le développement des activités sociales, festives et sportives, la pratique de la solidarité tant interne qu’externe.

Pour les 5 ans à venir le nouveau bureau du comité syndical de la BDM-SA se fixe, entre autres objectifs : la consolidation des acquis (accord d’établissement, projet foncier), le lancement d’un vaste projet immobilier, divers projets relatifs à la santé, à la restauration au développement du sport en entreprise, à la culture d’entreprise, à l’amélioration et à la valorisation du capital humain…

