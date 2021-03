Le Mali traverse une crise sociopolitique sans précédent depuis 2012. Cette situation ne laisse aucune personne indifférente, notamment les intellectuels et patriotes du pays. C’est le cas de Docteur Amadou Saye, qui, après avoir vécu cette situation chaotique du pays, a fait une analyse bien approfondie et formule des pistes de sortie de crise.

Amadou Saye, docteur en droit, professeur chargé des cours de stratégie à la Sorbonne en France et Président Directeur Général de l’entreprise SOCOB TP, dans un élan de patriotisme estime donner son point de vue sans ambages.

Dans notre pays, après les religieux qui se sont invités sur la scène politique depuis quelques années, c’est au tour de certains opérateurs économiques de vouloir lorgner vers Koulouba. Ils se battent actuellement à travers des prédateurs politiques pour baliser le terrain pour eux.

Dr Amadou Saye, après une bonne analyse faite avec minutie estime que chacun doit rester dans son secteur pour bâtir le Mali. Les religieux doivent rester dans leurs mosquée et à l’église. L’opérateur économique doit rester dans ses affaires. L’arène politique doit rester l’affaire des hommes politiques uniquement.

Concernant la situation des différentes crises (Covid-19, institutionnelle et sécuritaire) notre analyste trouve qu’elle s’est aggravée au Mali jusqu’à à ce niveau parce qu’elle n’a pas été bien gérée. Pour lui, ” Celui qui excelle à résoudre les difficultés les résout avant qu’elles ne surgissent”.

Pour une sortie définitive de crise, il invite les Maliens à écarter la stratégie deNietzsche. Il s’oppose vigoureusement à l’arrivée, sur la scène politique des opérateurs économiques qui n’ont aucune connaissance de la gestion du pays, ni une bonne expérience pour le diriger. Dr Amadou Saye estime que ces opérateurs économiques sont des imprévus dans la scène politique. Une bonne occasion aussi pour dénoncer le poids d’argent dans la politique.

Notre analyste n’approuve pas le mode de choix de certains responsables d’ordre professionnel comme l’APCAM, le PATRONAT, et la CCIM qui sont des appendices utiles aux régimes politiques. Dr Saye estime aussi que les conséquences de ces pratiques sont, à son entendement, des problèmes de gestion économique et financière aiguë, de désorganisation, de mésentente et de dislocation ou instabilité au Mali.

Docteur Saye suggère que le dirigeant pour un Mali meilleur soit un homme d’envergure.” Je suis un cadre de ce pays, docteur en droit, c’est un devoir de faire ma propre analyse et faire des propositions sur le profil du prochain président du Mali pour la stabilité de ma partie” a martelé Docteur Amadou Saye.

Le Mali a besoin aujourd’hui d’un homme politique intègre, intelligent, honnête et qui a une grande connaissance du pays. Ce dernier pourra ramener la paix et la sécurité au Mali, afin de garantir la réconciliation et le vivre ensemble.

Seydou Diamoutené

