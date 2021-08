Dr Boubou Cissé sur le terrain : Les lignes bougent

« Et si Boubou Cissé était l’homme de la situation ?» Cette interrogation d’un diplomate bien introduit à Bamako traduit un certain état d’esprit par rapport à l’ancien chef du gouvernement.

L’ex-Premier ministre jouit d’une bonne réputation de cadre compétent, doublé de sa casquette d’économiste ayant servi à la Banque Mondiale. Il dispose, selon certains observateurs, il est d’un commerce agréable, modeste et a des soutiens de taille dans plusieurs états-majors politiques du pays.

Selon des confidences, il pourrait rassembler davantage les Maliens, puisque il a déjà travaillé avec plusieurs cadres issus de toutes les forces politiques et des mouvements associatifs du pays. Et, confie un observateur averti, « le fait qu’il est originaire du centre du pays serait un atout pour aider à recoudre le tissu social du Mali », déchiré du fait de la grave crise multidimensionnelle. Et de conclure que Boubou Cissé « pourrait bien se faire élire prochain président de la République du Mali, s’il parvient à travailler dans ce sens. Pourra-t-il atteindre cet objectif, qu’il doit avoir dans son agenda ? Rien ne permet d’écarter cette thèse. Surtout que les difficultés actuelles du gouvernement de transition semblent révéler que Boubou Cissé n’était pas le « dirigeant insensible » sous les traits duquel on a voulu le présenter, avec les révendications des enseignants…

En effet, contrairement aux apparences, l’ex-Premier ministre garde une certaine popularité aux yeux des Maliens en général. Pour preuve, les récentes sorties de Dr Boubou Cissé n’ont cessé de drainer du monde. Qui pour le remercié d’avoir financé des forages, qui pour exprimer leur reconnaissance pour des soutiens multiformes lorsqu’il était aux affaires. Décidément, témoigne un Kayésien, « un bienfait n’est jamais perdu ». Et d’indiquer que Boubou Cissé a posé, en toute discrétion, des actes de solidarité et de soutien en faveur des populations de diverses régions du Mali et, en particulier celles de la région de Kayes, de Nioro du Sahel, etc.

C’est donc pour apporter son réconfort à ces populations meurtries par l’effet de la crise multidimensionnelle actuelle que le nouveau haut cadre de la section URD de Djenné vient de descendre sur le terrain.

L’ancien Premier ministre a chaleureusement été accueilli du jeudi 29 au vendredi 30 juillet dans ce village, situé dans la commune rurale de Kéméné-Tambo, dans la région de Kayes. La population de Dramané a exprimé toute sa reconnaissance au Dr. Boubou Cissé d’avoir doté la grande mosquée du village en eau potable, ainsi qu’une quarantaine de familles.

L’Imam de Dramané a invité le Dr Boubou Cissé à visiter la grande mosquée et rappelé, lors de cette visite guidée, l’appui important du probable futur candidat à la présidentielle 2022, dans la construction de ladite mosquée.

Dr Boubou Cissé, qui a permis de réaliser le rêve des fidèles des plusieurs villages, qui se retrouvent, chaque semaine, pour la prière du vendredi, est désormais citoyen d’honneur de la ville (d’après le chef de village).

La visite a pris fin par des bénédictions formulées pour le retour de la paix au Mali et un bon hivernage pour tout le peuple malien! « Cissé ! Cissé ! Cissé ! », ont scandé, en bon accent soninké, les femmes de Dramané pour accueillir l’hôte du jour. Faut-il rappeler qu’alors visé par une supposée affaire « d’atteinte à la sûreté de l’Etat », l’ex-PM n’avait pas pu participer à l’inauguration de cette mosquée, le 12 février 2021. C’est donc, après l’abandon des charges par la Cour suprême, le 19 avril passé, que l’homme devenu encore plus populaire, a décidé de venir rendre hommage aux populations de la localité.

« Je suis comblé de joie d’avoir fait la prière de ce vendredi avec Boubou Cissé. Le grand château d’eau que vous voyez, qui alimente la mosquée en eau potable, ainsi qu’une quarantaine de familles, n’a été possible qu’avec le concours de l’ancien Premier ministre. Cela est vraiment un apport capital pour Dramané. Il l’a fait pour Dieu, car c’est un musulman et non pour des velléités politiques », témoigne Béchir Oumar Dramé, président de l’Association des ressortissants de Dramané à Bamako.

Les autorités coutumières du village ont témoigné leur reconnaissance à l’ancien cadre de la Banque Mondiale avant de lui faire des bénédictions Et la jeunesse du village n’a pas manqué d’organiser un match de football en l’honneur de l’hôte pour lui témoigner sa reconnaissance.

Avant Dramané, Boubou Cissé et sa délégation étaient à Nioro du Sahel, où l’ancien chef du gouvernement a été littéralement adopté par le chérif. « J’ai demandé qu’on te gardât comme PM à l’époque, parce que je n’ai rien à te reprocher. Ce que les gens m’ont dit sur toi ne m’a pas convaincu, voilà pourquoi je ne t’ai pas combattu. Et, j’ai toujours confiance à toi », avait déclaré le guide religieux des hamallistes. Avant de souligner que devant tout ce beau monde, il lui accorde ses bénédictions. « Je répète que tu as ma bénédiction et tant que tu restes comme tu es, je te garderai dans mon cœur », a-t-il ajouté comme une prière. Et le chérif de Nioro de conclure à l’endroit de Boubou Cissé qu’il n’a jamais eu de « fils » comme lui, dans la sphère politique malienne, et qu’il peut compter sur sa bénédiction et son accompagnement.

Kassoum TOGO

