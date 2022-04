Une délégation de l’administration provisoire du Conseil national du patronat du Mali (Cnpm), conduite par son 1er vice-président, Boubacar H. Diallo, a rendu visite au ministre de l’Industrie et du Commerce.

La crise au sein du Conseil national du patronat du Mali (Cnpm) est définitivement tournée. C’est la teneur du message des membres de l’administration provisoire du patronat au ministre de l’Industrie et du Commerce, Mohamoud Ould Mohamed.

Cette rencontre avec le ministre de l’Industrie et du Commerce intervient quelques jours après la tenue d’une assemblée générale extraordinaire réunissant l’ensemble des groupements professionnels qui a confirmé et validé l’administration provisoire. Son vice-président, Boubacar H. Diallo, qui se réjouit de l’entente et la cohésion au sein patronat, a indiqué que tous les groupements professionnels parlent désormais le même langage.

À la suite de sa validation, l’administration provisoire se devait de rendre visite au ministre de l’Industrie et du Commerce afin d’échanger avec lui, recueillir ses attentes et demander son accompagnement, a expliqué le vice-président Diallo.

Cette initiative des groupements professionnels est saluée à sa juste valeur par le ministre Mohamoud Ould Mohamed, qui se dit disposé à accompagner l’institution patronale. « Je suis prêt à convier au besoin mes autres collègues parce que je suis sûr que c’est une situation qu’on doit prendre en main ».

Il se dit disposé également à aider les groupements professionnels à aller vers plus de cohésion, de sérénité et plus de célérité dans le règlement des petits différends qui surviennent. « Aussi longtemps que les secteurs privés se portent bien, l’Etat va apporter sa contribution », a assuré le ministre du commerce.

À noter que l’administration provisoire qui a été mise en place le 02 avril est composée de 16 membres. Il a pour mission de ramener l’unité et la cohésion au sein du patronat et organiser des élections crédibles, libres et transparentes dans un délai de trois à six mois.

Anne Marie Soumouthéra

