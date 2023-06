Réunissant la confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton, les paysans, la CMDT et l’OHVN, l’Interprofession du coton (IPC) a entériné les décisions du Conseil supérieur de l’agriculture. C’était au cours d’une retraite de ses acteurs à l’hôtel à l’Hôtel Kempesky, le 13 juin 2023, sous la présidence du mandataire judiciaire de la Confédération Abdoulaye Diarra. Ledit conclave a mobilisé le PDG de la CMDT, Dr Nango Dembélé, son DGA, son Directeur de la Production Agricole et du Contrôleur de Gestion ainsi que les 5 administrateurs généraux de filiale. Côté Confédération, le mandataire était entouré pour sa part de ses conseillers dont trois conseillers techniques. Pour le compte des quatre fédérations, on notait la présence de 16 responsables producteurs soit quatre par filiale. Et, comme décidé par le président de la Transition lors de la 13e session du Conseil, le prix du coton-graine 1er choix est arrêté à 295F/kg, celui des engrais chimiques à 14 000F par sac de 50 kgs comptant les engrais minéraux (Complexe coton, complexe céréale et urée) et 3000 F par sac de 50kg pour les engrais organiques. Pour ce qui concerne le coton-graine 2ème choix il sera acheté 270 F aux producteurs. Les engrais chimiques à crédit aux producteurs sont fixés à 14840F par sac de 50kg et les engrais organiques, PNT et chaux agricole, à 3 180 F à crédit par sac de 50kg.

Le prix des autres intrants et matériels agricoles sera maintenu au même prix que pendant la campagne écoulée.

Par la même occasion, les paysans ont été informés de la volonté du chef de l’Etat de mettre à leur disposition une enveloppe de 9,9 milliards afin de faire face aux cas de sinistres et de l’invasion des jassides lors de la campagne écoulée. Ce montant représente la valeur des intrants utilisés sur les 125 971 ha de superficies perdues. La stratégie de paiement de ces 9.9 milliards aux producteurs sinistrés consiste à rembourser la valeur des intrants utilisés sur les superficies abandonnées de ceux qui ont totalement payé à la CMDT et à déduire des impayés de ceux qui n’ont pas pu rembourser leur crédit de la campagne écoulée à cause des Jassides et autres facteurs.

Le mandataire en a profité pour couper court aux rumeurs qui circulent par rapport au problème de gouvernance au sein des producteurs de coton. Selon M. Diarra, « l’accalmie s’établie de plus en plus et les bureaux de plusieurs faitières (unions secteurs et fédérations) sont déjà mis en place ». Et de remercier la CMDT et les plus hautes autorités pour leur soutien multiforme aux producteurs de coton, qui restent engagés à accompagner la Transition.

Pour sa part, le PDG de la CMDT a salué les producteurs pour leur résilience face aux multiples crises de 2022, en rappelant au passage que les efforts du Gouvernement et en particulier ceux du Président de la Transition en direction de la campagne 2023/2024 ont pour objectifs d’atténuer leurs souffrances. Et d’engager ses administrateurs généraux de filiale ainsi que l’administration de l’OHVN à la mise en œuvre stricte des conclusions issues du CSA.

Quant aux paysans, après avoir remercié le Président de la République pour les efforts fournis, ils se sont engagés à faire du Mali le premier producteur de coton en 2023/2024, sous réserve des conditions pluviométriques réunies.

Amidou Keita

