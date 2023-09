Energie renouvelable : Mme le ministre Bagayoko Aminata Traoré reçoit le Directeur de Green Energy Mali

Mme Bagayoko Aminata Traoré, ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a accordé une audience ce vendredi 1er septembre 2023, à M. Abdoulaye Souaré, Directeur de Green Energy Mali.

Occasion pour M. Abdoulaye Souaré de présenter son entreprise au Chef du département.

Green Energy Mali, selon son Directeur, est la première entreprise spécialisée dans l’énergie renouvelable plus particulièrement la conversion de la chaleur de cuisson, des fourneaux, boulangeries et usines en électricité et la valorisation énergétique des déchets de biomasse en granulé et briquet et déchets urbains en charbon vert au Mali

Mme le Ministre Traoré, dans son intervention, s’est dite satisfaite de la qualité de plaque de cuisson solaire qui fonctionne avec batterie et panneau solaire. Elle a lancé un appel solennel aux jeunes de s’inspirer de cette initiative, car de son avis chaque citoyen doit apporter sa pierre à l’édifice de notre pays à travers de telles entreprises, source d’emploi.

Mme le ministre Traoré a encouragé le Directeur de Green Energy Mali à plus de persévérance, tout en invitant l’ensemble des jeunes à en faire autant. Pour le ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, l’initiative est un bel exemple de l’employabilité, gage de stabilité.

Au terme de cette audience, il faut noter que Mme le ministre Mme Bagayoko Aminata Traoré a acheté une plaque de cuisson solaire à M. Abdoulaye Souaré, Directeur de Green Energy Mali

C.COM/MENEFP

Commentaires via Facebook :