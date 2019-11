Durant toute la journée de jeudi 14 novembre 2019 au stade Omnisports Modibo Keita où est logé le village du Festival international Maouloud Nabawi Soufis 2019, les festivaliers venus de toutes les régions du Mali et de par de monde ont organisé une journée de don de sang dédiée à la Colonel Badialo Touré directrice Régionale de la Santé

Selon le directeur du Festival, cette journée de don de sang est une des activités phare de la grande Communauté Musulmane des Soufis. C’est en cela Hommes, femmes et jeunes ont tenu tous à donner leur sang pour sauver des vies humaines sous la guidance de leur Grand Guide Spirituel International des Soufis, El Hadj Khalif Cheick Soufi Bilal Diallo.

Sauver une vie c’est sauver le monde, dit Cheick Soufi Bilal à ses frères et sœurs soufis. Car selon lui cette donation de leur sang aux Forces Armées Maliennes est un geste patriotique et un soutien total en guise de reconnaissance aux soldats. « Nos FAMas sur les champs de bataille perdent beaucoup de sang et souvent pour manque de sang ils perdent la vie, c’est pourquoi nous soufis du monde entier venus au festival international Maouloud Nabawi Soufis 2019 ; nous avions jugé utile d’organiser cette journée de sang uniquement à nos FAMas qui ont décidé et juré de nous sécuriser et défendre l’honneur de la patrie mère ‘’Mali’’, c’est aussi notre contribution à l’effort de la guerre contre le mal. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vos sangs prélevés en ce jour pourraient sauver des vies de nos soldats. Allah est amour, le soufisme c’est aussi l’amour de son prochain, ce geste nous l’avons fait au nom de l’islam qui se veut l’entraide entre frères et sœurs. Allez donner vos sangs par amour pour sauver des vies… » Explique à ses disciples venus nombreux donner leurs sangs.

Il faut retenir que la journée de don de sang a été dédiée à une amazone des temps modernes qui est la Colonel Badialo Toure directrice régionale de la santé à Bamako pour sa bravoure, sa détermination et son accompagnement aux côtés de ses frères et sœurs .Et à travers elle rendre un grand hommage à nos femmes soldats du Mali.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

