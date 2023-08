Front social : Un nouveau pacte signé entre le gouvernement et les syndicats

Placée sous la Présidence du Chef de l’État le Colonel Assimi Goïta, la cérémonie de signature du pacte de stabilité sociale et de croissance s’est tenue le 25 Août 2023 au Centre International de Conférence (CICB) à Bamako. Elle a enregistré la présence du Premier ministre, du Président du Conseil national de Transition et d’autres Présidents d’institutions, des membres du Gouvernement ainsi que de l’ensemble des centrales syndicales de travailleurs. L’objectif du Pacte de Stabilité sociale et de Croissance est de contribuer à l’instauration et à la consolidation d’un climat social apaisé, propice à l’émergence économique de notre cher pays, le Mali, à travers une amélioration significative des conditions de vie des travailleurs et de la consolidation de l’Etat de droit.

À travers ce pacte, le Gouvernement et les partenaires sociaux s’engagent pour un apaisement quinquennal du climat social, période pendant laquelle les différentes promesses devraient être tenues. Cette signature traduit par ailleurs l’engagement du Président de la Transition pour l’émergence économique du Mali. Et, en marge de l’évènement, le Colonel Assimi Goita n’a pas manqué de se réjouir de l’esprit patriotique de l’ensemble des partenaires sociaux pour l’atteinte de cet objectif qu’il juge crucial pour l’avenir de la nation malienne. Il a par ailleurs remercié l’ensemble des syndicats des différentes corporations pour le sens élevé du devoir qu’illustre leur renoncement à certaines exigences pour la défense des intérêts supérieurs de la nation. Et d’exhorter toutes les parties prenantes au respect de l’ensemble de leurs engagements. Les partenaires sociaux ont salué à leur tour l’avènement du Pacte social de stabilité et de croissance tout en souhaitant qu’il soit porteur d’espoir, tant pour les travailleurs du Mali que pour le Patronat et les autorités de la Transition.

Amidou Keita

