Gouvernance : Le BVG et le CNSC célèbrent la semaine nationale de lutte contre la corruption

Le Bureau du Vérificateur général (BVG) et le Conseil national de la société civile (CNSC) ont célébré la semaine nationale de lutte contre la corruption le 12 décembre 2023. Pour la Représentante du maire de la Commune VI, Mme Aminata Diakité, «la corruption et la délinquance financière faussent le libre exercice de la concurrence entre les acteurs économiques et doivent être condamnées, car leurs auteurs détournent les fonds destinés au développement».

Quant au président du CNSC, Boureima Allaye Touré, il a engagé «sans exception» les organisations de la société civile à informer, communiquer, sensibiliser les populations sur les effets pervers de la corruption et de la délinquance financière. «Je donne l’assurance et l’engagement que la Société civile jouera toute sa partition et je sais compter sur la synergie entre le BVG, les autorités judiciaires et l’ensemble des acteurs engagés dans cette lutte pour arriver à bout de ce phénomène», a-t-il souhaité.

«C’est le lieu pour nous de renouveler avec conviction et détermination notre adhésion sans faille à la volonté inébranlable du président de la Transition dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Notre contribution, en termes de vérification et d’évaluation de politiques publiques, s’exerce bien évidemment dans le respect du rôle des autres acteurs de la chaîne de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière», a déclaré le Vérificateur général, M. Samba Alhamdou Baby. C’est la raison pour laquelle, a-t-il précisé, «un partenariat a été établi avec le Conseil national de la société civile pour lui permettre une meilleure dissémination et sensibilisation autour du rapport annuel du Vérificateur général»…

