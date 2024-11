Guinée Conakry : le contenu du projet de la nouvelle Constitution expliqué au guinéens établis au Mali

Dans le cadre de la vulgarisation du projet de la nouvelle Constitution guinéenne, l’Ambassade de la République de Guinée au Mali a organisé samedi, au domicile de son ambassadeur à Bamako, une cérémonie d’appropriation du contenu du document à l’intention de la communauté guinéenne vivant au Mali. C’était sous l’égide d’Abdoulaye Fofana, ambassadeur plénipotentiaire de la Guinée au Mali, au Burkina Faso et au Niger avec résidence à Bamako.

Une cérémonie sobre mais pleine de signification puisqu’elle marque la vulgarisation du projet de la nouvelle Constitution de la République de Guinée au Mali. Devant les membres de la communauté guinéenne sortie en grand nombre, Abdoulaye Fofana, ambassadeur plénipotentiaire de la Guinée au Mali, au Burkina Faso et au Niger avec résidence à Bamako a expliqué le contexte dans lequel l’avant-projet de la nouvelle Constitution a été élaboré. « C’est une Constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble », a-t-il insisté.

Pour rédiger le projet de la nouvelle Constitution, les membres du CNT guinéen ont parcouru plus de 80 pays afin de s’inspirer de l’expérience de ces pays, le but étant de donner une Constitution fiable aux guinéens. C’est qu’a déclaré Ousmane Dadi Camara, chef de la délégation du CNT venue spécialement de Conakry pour expliquer le contenu du projet de la nouvelle Constitution aux guinéens établis au Mali. Le projet de la nouvelle Constitution guinéenne comporte 205 articles. « Cette Constitution prend en compte l’ensemble des préoccupations de tous les guinéens tant de l’intérieur que de l’extérieur », a déclaré Ousmane Dadi Camara.

Dans les détails, le projet de la nouvelle Constitution de la Guinée accorde une parité entre les hommes et les femmes lors des élections. Ce qui constitue une avancée majeure et une innovation dans le pays, a affirmé le chef de la délégation venue de Conakry. Autres innovations, l’instauration d’une candidature indépendante dans toutes les élections, la création d’une seconde chambre (Sénat) faisant entrée le pays dans le bicaméralisme, la gratuité de l’éducation et le maintien des enfants (filles et garçons) à l’école jusqu’à l’âge de 16 ans, la couverture maladie universelle.

A celles-ci s’ajoutent le verrouillage de la Constitution (elle n’est susceptible de modification que dans un délai de 30 ans), la reconnaissance des avantages aux anciens Premiers ministres et anciens chefs des institutions, la création d’un cours spécial de justice, la vulgarisation des langues nationales, la garantie par l’Etat des lois républicaines et des lois coutumières. Au total, on dénombre 29 innovations dans le projet de la nouvelle Constitution guinéenne. Avant de terminer, Ousmane Dadi Camara a assuré que ce n’est nullement une Constitution taillée sur mesure. « Elle est loin d’être le cas. Elle met en avant la Guinée », a-t-il insisté.

A la fin de la cérémonie, les membres de la communauté guinéenne établis au Mali, qui n’ont pas manqué de poser des questions, se sont dit satisfait des explications données par Ousmane Dadi Camara. Ils ont promis de vulgariser le contenu du document à leurs compatriotes qui n’ont pas pu effectuer le déplacement.

A noter que tout comme le Mali, la Guinée est dirigée par des militaires qui ont renversé le pouvoir d’Alpha Condé en septembre 2021. Le projet de la nouvelle Constitution sera soumis à référendum devant le peuple dans quelques semaines.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

