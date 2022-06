Le vendredi 17 juin 2022 a eu lieu à l’Office des Produits agricoles du Mali (Opam), la cérémonie de remise de vivres de la part du gouvernement du Japon au Programme alimentaire mondial (PAM) en présence de l’ambassadeur du Japon au Mali, Hideko Uezono. Ce geste de solidarité du Japon aux populations vulnérables des régions du centre et du nord du Mali vient en appui au gouvernement malien dans le cadre de la réponse à l’insécurité alimentaire dans le pays.

Le don est composé de 120 tonnes de poisson en conserves et de 667 tonnes de riz dont la valeur monétaire est estimée à près d’un milliard de F CFA. « Grâce à cette contribution, le PAM pourra apporter une assistance alimentaire à 122 000 personnes vulnérables à l’insécurité alimentaire dans les régions du nord et du centre dans le cadre de sa réponse 2022 en étroite collaboration avec ses partenaires du CSA et du centre national des Cantines Scolaires », explique, le directeur adjoint du PAM au Mali, Armand Ndimuru Kundo.

D’une part, cette donation permettra au PAM de compléter les repas chauds distribués à près de 83 000 enfants inscrits dans 364 écoles cantines situées dans les régions de Gao et de Tombouctou. A entendre les acteurs, grâce à l’apport de protéines animales, leur nutrition sera améliorée, et leur scolarité encouragée.

Cette assistance alimentaire devra aussi permettre de couvrir les besoins alimentaires et nutritionnels de base pendant 4 mois, pour environ 27 000 autres personnes dont 14 000 femmes et filles.

La signature de la convention de partenariat entre le Japon et le PAM qui a conduit à cette donation, a eu lieu le 27 octobre 2021 au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération international du Mali. « Nous nous réjouissons de la tenue de cette cérémonie symbolique qui marque en quelque sorte la concrétisation des efforts déployés par les gouvernements du Mali et du Japon, ainsi que le PAM pour venir en aide aux personnes dans le besoin dans les zones ciblées par cette assistance », a laissé entendre M. Kundo.

Pour sa part, l’ambassadeur du Japon au Mali, Hideko Uezono, dira qu’à travers cet appui, le Japon souhaite soutenir le gouvernement malien dans ses efforts de consolidation de la stabilité, d’assistance humanitaire et de protection des populations affectées par la crise.

Il a exprimé sa profonde gratitude au PAM pour la bonne mise en œuvre de leurs différents projets. Le Chef de cabinet du Commissariat à la Sécurité alimentaire (CSA), Ibrahim Litny a salué ce geste du gouvernement du Japon qui selon lui, a une importance capitale pour notre pays.

Ibrahima Ndiaye

