La mise en œuvre du régime d’assurance maladie universelle (RAMU) est une priorité pour les autorités sanitaires en témoignent les plaidoyers de Mme le ministre de la santé et du développement sociale et du directeur de la CANAM lors de la tenue de la 5ème édition de la journée de la CANAM organisée par son comité syndical ce 20 octobre 2022 à l’hôtel Radisson Collection de Bamako.

La 5ème édition de la journée de la CANAM a vécu sous le thème « L’Unité d’Action syndicale au service des organismes de Prévoyances Sociale (OPS) pour une mise en œuvre réussie du régime d’assurance maladie universelle (RAMU) à travers le système de management qualité (SMQ) ». Cette journée est l’occasion pour le personnel de la CANAM de faire le rétrospectif des actions phares réalisées par le comité syndical au bénéfice de ses militants. Elle est également opportune pour le comité et la direction d’évaluer les efforts engagés en vue de mieux cerner les défis pour de meilleures perspectives.

Insistant sur la capitale importance de l’unité d’action syndicale sans laquelle il les serait difficile de relever les nombreux défis et atteindre les objectifs notamment la mise en œuvre du RAMU, le SG par intérim du Comité syndical, M. Tiécoura Doumbia, s’est réjoui de la bonne santé des relations entre le Comité syndical et l’administration. Une synergie d’actions qui a à son actif : la relecture de l’accord de l’établissement en 2019 ; l’élaboration d’un plan de carrière pour le personnel, la vente conventionnaire de terrain à usage d’habitation au bénéfice des travailleurs de la CANAM ; l’organisation de consultation ophtalmologique gratuite, a fait savoir le syndicaliste. . Il est renforcé par le directeur de la CANAM, le Médecin général de la Brigade, Boubacar Dembélé qui a son tour dira qu’à la CANAM, le syndicat et sa direction cohabitent en parfaite symbiose comme pour dire que le syndicalisme ne se limite point aux revendications mais qu’ il peut être mis en contribution pour la réalisation des réformes souhaitées. Aussi, M. Dembélé a fortement sollicité la collaboration du Comité à accompagner l’ensemble du processus de passage de l’AMO au RAMU. Toute chose qui conforte l’appel de Mme la ministre de la santé en faveur du RAMU. « Cette journée servira également de tribune pour informer et sensibiliser les différents acteurs sur la démarche qualité, une démarche organisationnelle qui a pour finalité la satisfaction des parties intéressées de l’ AMO au RAMU », a-t-elle déclaré .

La ministre Mme Diéminatou Sangaré, n ‘a d’ailleurs pas manqué de féliciter le comité syndical pour le thème porté sur l’unité et la cohésion qui selon elle cadre bien avec le contexte national notamment la Conférence sociale en cours dans le pays qui exprime la volonté de consensus des autorités de la Transition.

