Journée internationale de la femme : La Banque verte célèbre ses amazones

La Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) a célébré ses vaillantes et braves femmes à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme. C’était le 8 mars dernier dans l’enceinte de la Direction Générale au cours d’une cérémonie présidée par le Directeur général, Mary Kéita. La Direction générale en collaboration avec le Comité syndical a offert un panier garni à chaque femme de la banque. Les quatre plus chanceuses ont eu, lors d’une Tombola, des cadeaux comme le bazin ou le réfrigérateur.

Le 8 mars, a souligné le secrétaire général du Comité syndical, Cheickna Konté, est une occasion pour célébrer la femme. Aussi, a-t-il remercié, le Directeur général de la banque pour son soutien à l’organisation de cette cérémonie. Selon le responsable syndical, le combat pour la promotion des droits de la femme est une lutte de tous les jours. Au-delà de l’amélioration des conditions des travailleurs, Cheickna Konté a déclaré que la promotion des femmes aux postes de responsabilité constitue une préoccupation du comité syndical.

Les paniers du 8 mars

«C’est à la fois avec un sentiment de joie et de fierté que je prends la parole en ce jour mémorable du 8 mars 2023 pour rendre hommage, au nom de l’ensemble des femmes de la BNDA, à la mère de l’humanité à savoir la Femme», a laissé entendre Mme Sankaré Hawa Diallo, porte-parole des femmes de la BNDA. Elle a exprimé sa gratitude à l’endroit de la Direction générale, plus spécifiquement au Directeur Général Mary Kéita qui, dans un élan de galanterie et de générosité, a su accompagner cette cérémonie pour sa pleine réussite. «Nous sommes d’autant plus heureuses que la célébration de cette année est marquée par des innovations comme la remise des paniers du 8 mars à toutes les femmes de la BNDA ainsi que l’organisation d’une grande tombola. Les femmes de la BNDA vous disent merci et vous souhaitent bon vent dans votre mission ! A travers le Directeur Général, nous adressons nos sincères remerciements au comité syndical pour son implication active dans l’organisation de cet événement. Sans oublier tous nos collègues hommes dont la présence à nos côtés donne à cette fête une saveur particulière», a souligné Mme Sankaré Hawa Diallo.

Le genre intégré dans la stratégie d’entreprise

«C’est un plaisir renouvelé pour moi et tous les hommes de la BNDA que je représente ici, de partager ces instants agréables avec les vaillantes et braves femmes de la BNDA à l’occasion de la Journée internationale de la femme», a introduit Mary Kéita. La BNDA, selon son Directeur général, a toujours intégré le genre dans sa stratégie d’entreprise. A ses dires, la banque verte garantit à l’interne l’accès à l’emploi, l’intégration et l’évolution professionnelle sans distinction de sexe ; l’égalité des salaires pour les mêmes catégories ; et la représentativité des femmes au sein de son personnel. Sur un plan externe, la BNDA « facilite l’accès des femmes aux services financiers et aux crédits ; soutient l’entreprenariat féminin et les projets visant à renforcer la participation des femmes à l’économie et au marché du travail ; et investit dans la scolarisation et dans la santé des femmes et des filles en situation difficile dans le cadre de ses activités de mécénat».

Rigoureuses, professionnelles, talentueuses

Pour Mary Kéita, les femmes de la BNDA se distinguent par leur rigueur, leur professionnalisme et leur talent. « Présentes à tous les niveaux de la Banque, vous servez vaillamment comme, entre autres, cadres moyennes et supérieures, cheffes de section, cheffes de service et directrices de département. Et cela, avec la rigueur, le professionnalisme et le talent que requiert le travail d’un banquier, j’aillais dire d’une banquière. Je suis d’autant plus heureux que vous êtes en train de vous acquitter de cette lourde et exaltante charge professionnelle, sans enfreindre le moindre du monde, vos tâches de femmes de foyer ou tout simplement de mères», a-t-il reconnu.

Il a informé que la direction générale a offert un panier et organisé une tombola pour les plus chanceuses. « C’est pour vous dire MERCI que nous les hommes de la BNDA, offrons un petit cadeau à toutes les femmes de la BNDA. D’où notre idée d’offrir à chaque femme, un panier du 8 mars. Sans oublier la grande tombola qui va bientôt permettre aux plus chanceuses de gagner des lots très intéressants », a-t-il ajouté. Le Directeur Général de la BNDA a terminé son intervention en réitérant ses hommages à toutes les femmes du monde.

A l’issue de la Tombola, Ina Lénou Touré et Aïda Daou ont eu respectivement des bazins de 5 et 10 m. Maïmouna Ouologuem a gagné une micro-onde et Mme Camara Mariam Dembélé un réfrigérateur. Encore pus chanceuse, Mouneissa Diallo, caissière à l’agence de Tombouctou a eu le gros lot, à savoir le frigo avec deux portes.

Outre la tombola, la banque verte a fait un clin d’œil aux femmes en diffusant des vidéos qui donnent la parole à certaines de ses braves amazones. Ainsi, les vidéos de dix (10) femmes ont été diffusées au cours de cette cérémonie. Il s’agit d’Aïcha Touré, Sankaré Hawa Diallo, Mme Diofing Mariame Coulibaly, Diara Cissé, Kéïta Fatoumata Nadio, Nassita Siby, Awa Daou, Aissata Malikité, Mariétou Dembélé et Aïssata Sylla.

Cette cérémonie a été l’occasion de rendre hommage à la première femme travailleuse de la BNDA. Il s’agit de Mme Coulibaly Djénéba Diarra. Elle a reçu son panier des mains du Directeur Général. Mme Coulibaly Djénéba Diarra s’est dite très heureuse d’être avec ses anciens collègues pour magnifier la Journée internationale de la femme. Elle a souhaité bon vent à la banque verte.

CD

Commentaires via Facebook :