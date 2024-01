Journée Martin Luther King : Honorer et immortaliser l’icône de l’anti ségrégationnisme

Ce mardi 16 janvier 2024 est célébré la Journée Martin Luther King. Cette journée marque la date anniversaire de la naissance de Martin Luther King. Pour immortaliser l’icône de l’anti ségrégationnisme, les Etats-Unis ont institué la journée du 16 janvier fériée dans tout le pays pour honorer la mémoire de Martin Luther King.

The Martin Luther King Day qui veut littéralement dire en français la Journée de Martin Luther King figure sur la liste des 661 journées répertoriées dans le site des Journées mondiales.

The Martin Luther King Day est un jour férié aux Etats-Unis. Cette date marque l’anniversaire de la naissance de Martin Luther King. La journée est fêtée chaque année le troisième lundi du mois de janvier, autour du 15 et 16 janvier, date de l’anniversaire du pasteur baptiste et militant non-violent afro-américain pour le mouvement américain des droits civiques et fervent militant pour la paix et contre la pauvreté.

Ce dernier a, tout au long de sa vie, combattu la ségrégation faite à l’encontre des Noirs américains en organisant et dirigeant des actions comme le boycott des bus de Montgomery pour défendre le droit de vote, la déségrégation et l’emploi des minorités ethniques.

C’est ainsi qu’il prononça un discours célèbre qui s’intitule “I have a Dream”, le 28 août 1963 devant le Lincoln Mémorial à Washington, D.C. durant la marche pour l’emploi et la liberté.

Il est assassiné le 4 avril 1968 à Memphis dans l’Etat du Tennessee, aux Etats-Unis. Après son assassinat en 1968, le représentant démocrate John Conyers introduit un projet de loi au Congrès pour que l’anniversaire de naissance de Martin Luther King soit un congé national, mettant en lumière l’action de Martin Luther King aux côtés des syndicats. Ces derniers reprirent cette proposition et en firent la promotion dans les années 1970.

En 1976, les syndicats aident à l’élection de Jimmy Carter, qui appuie le projet de loi. Mais après cet appui, l’influence des syndicats dans la campagne pour le King Holiday diminue, et le King Centre cherche l’appui des milieux d’affaires et du grand public. Le succès de cette stratégie grandit quand Stevie Wonder sort son single Happy Birthday en 1980 pour populariser la campagne et participer à la conférence de presse du Rassemblement pour la paix en 1981.

Six millions de signatures sont collectées dans une pétition adressée au Congrès pour qu’il vote la loi. Mais le locataire de la Maison Blanche de cette époque, le président Ronald Reagan s’est opposé à ce jour férié. Il ne s’inclinait qu’après que le Congrès eut voté le King Day Bill à une majorité écrasante, empêchant tout veto présidentiel (338 voix contre 90 à la Chambre des représentants et 78 contre 22 au Sénat).

Dans la roseraie de la Maison-Blanche, le 2 novembre 1983, Ronald Reagan signe la loi créant un jour férié fédéral pour honorer Martin Luther King. Il est observé pour la première fois le 20 janvier 1986. Ce jour-là, un concert est donné à l’Opéra de Washington pour célébrer cette première, réunissant les deux artistes-symboles que sont Bob Dylan, qui avait contribué à la Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté organisée par Martin Luther King le 28 août 1963, et Stevie Wonder, le premier chantant entre autres le Happy Birthday du second.

Ousmane Mahamane

