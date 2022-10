Sous la présidence du secrétaire général du Ministère de la défense et des anciens combattants, le général de division Sidiki Samaké, a lieu le 28 octobre 2022, à l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Beye (EMPABB), la première journée portes ouvertes pour la découverte de la Direction du Service Social des Armées (DSSA). Le Directeur du service social des armées, le colonel major Bréhima Samaké ; les chefs d’Etat major ; l’inspecteur général des armées et services ; les représentants des Banques, établissements financiers, écoles, structures étatiques ; les partenaires de la DSSA ; les délégations venues des villes garnissions du Mali, notamment les femmes, ont pris massivement part à la journée.

Le colonel major Bréhima Samaké a, dans son intervention, justifié le pourquoi de l’organisation de cette journée. «Ce séminaire pour la découverte du service social des armées s’inscrit dans le cadre du plan d’action 2022 de notre service. Il a pour objectif principal de favoriser la rencontre tripartite entre la DSSA, les partenaires (donateurs) et les bénéficiaires potentiels», a-t-il déclaré. Selon lui, ce séminaire permet de créer un espace d’échanges, de partages et de retour d’expériences sur les activités menées par les uns et les autres. En effet, ajoute le premier responsable de la DSSA, ledit séminaire constitue un cadre excellent de discussion autour des grandes orientations en matière d’une politique sociale idoine par la DSSA pour atteindre les objectifs fixés par notre structure. Aussi, ajoute le colonel major Samaké, il constitue un cadre de discussions sur les besoins des bénéficiaires et les possibilités que disposent les donateurs qui sont les partenaires potentiels de la DSSA. «Ces échanges d’informations ont pour but de faciliter la mise en œuvre des activités sociales afin de les rendre plus efficaces et efficientes. Elles donnent l’opportunité aux participants d’échanger sur plusieurs thématiques inscrites à l’ordre du jour afin de mieux cerner le domaine social des forces armées du Mali. On espère que le présent séminaire répondra aux attentes des participants et d’enclencher la coopération dans un partenariat amical et fécond entre la DSSA, ses partenaires et les bénéficiaires des actions sociales », a indiqué le colonel major Samaké. Et d’ajouter que «ce rendez-vous important tripartite qui réunit les acteurs de la politique sociale des armées est un cadre de coopération dynamique qui permet à la DSSA d’accomplir efficacement ses missions. Au delà de la mutuelle, cette rencontre est aussi une expression vivace du concept amrée-nation. En ce sens qu’elle offre l’opportunité à nos concitoyens de manifester leurs soutiens de toute nature en parfaite communion avec les armées ». Les femmes veuves ont salué les différentes aides sociales de la part de la DSSA et de ses partenaires infatigables. « La journée portes ouvertes permettra aux partenaires et décideurs de s’investir davantage à aider et assister les bénéficiaires des actions sociales», ont-elles indiqué.

A savoir que la DSSA est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre les éléments de la politique des forces armées en matière de solidarité d’action. Le Service social des armées (SSA) poursuit l’exécution de son plan d’action de 2022. La structure militaire chargée du volet social ouvre ses protes à travers ce séminaire appelé «journée portes ouvertes à la découverte de la Direction du services social des armées». Le cadre contribue à booster les actions sociales.

Un téléthon présidé par le département de la défense et des anciens combattants a mis fin à la journée. Les Maliens n’ont pas manqué de mettre la main dans la poche pour aider les orphelins et veuves de nos braves soldats tombés sur le champ d’honneur.

Hadama B. FOFANA

