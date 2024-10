Journées de la liberté Africaine (JOLIA) en RDC : Yariga Group de la Côte d’Ivoire et l’ODDHDM du Mali en tandem

Dans le cadre des préparatifs des Journées de la liberté Africaine (JOLIA), prévues très prochainement en République Démocratique du Congo, deux structures (Ivoirienne et Malienne) notamment Yariga Group et l’ODDHDM (L’Observatoire pour la Défense des Droits de l’Homme et de la Démocratie au Mali) se donnent la main, à travers la signature d’un Protocole d’accord, pour la réussite de ces Journées. A cet effet, la cérémonie de signature a eu lieu le samedi 12 Octobre au siège de l’ODDHDM à Bamako. C’était en présence du Président de Yariga Group, Seydou Yeo, accompagné d’une forte délégation et celui de l’ODDHDM, Mamadou Sinsy Coulibaly.

En effet, Yariga Group de la Côte d’Ivoire et l’ODDHDM du Mali sont deux entités privées qui sont convaincues qu’une Afrique nouvelle ne saurait être une réalité sans engagement et des actions concrètes. Elles sont convaincues que la solidarité et l’unité sont le socle d’un développement solide et le respect des libertés individuelles la base de tout développement et le moteur de toute innovation. Egalement que les orientations et décisions politiques de certains dirigeants africains restent insuffisantes, pour l’éclosion réelle d’une Afrique stable. C’est pourquoi les deux organisations ont décidé de faire route ensemble, sur le chemin d’une Afrique plus libre, plus attrayante, plus développée et plus prometteuse, à travers des actions d’envergure, au niveau économique, social, humanitaire, environnemental, etc. D’où l’organisation de ces Journées de la Liberté Africaine (JOLIA) qui se tiendront bientôt en RDC.

Ainsi, au menu de la 1ère édition de ces journées, il y aura un colloque international sur les droits africains, des spectacles et des marches. Et la signature de ce protocole d’accord marquait le début officiel des activités pour pouvoir poser les jalons dans les 3 pays (Le Mali, la Côte d’Ivoire et la RDC).

Lors de la cérémonie de signature, dans son allocution, le Président de Yariga Group, Seydou Yeo a déclaré qu’il s’agira de réunir la jeunesse du monde entier dans le colloque avec les organisations des Droits de l’Homme et le secteur privé pour la concrétisation des actions. Ce, pour amener la jeunesse en particulier et l’Afrique en général à relever le défi et combattre les maux auxquels elle est confrontée.

Pour le Président Mamadou Sinsy Coulibaly, l’organisation de ces journées est importante d’autant plus que dans la plupart de nos pays, nos libertés collectives ainsi qu’individuelles sont bafouées, notre dignité n’est pas respectée parce que pour avoir une dignité, on doit de prime abord travailler. « Si la jeunesse ne travaille pas, elle n’a ni dignité, ni reconnaissance. Nos droits ne sont pas respectés…Si un pays africain désire organiser une réunion africaine dans son pays pour lutter contre cet état de fait, c’est le lieu de le remercier parce que la jeunesse est très importante… » a-t-il exprimé.

Mariam Sissoko

