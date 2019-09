Lors de sa déclaration, le samedi 14 septembre dernier, le Procureur du Pôle Economique et Financier, Mamoudou Kassogué, a précisé qu’en plus de Bakary Togola, six autres personnes sont suspectées dans le dossier des ristournes du coton versées par la Cmdt durant la période de 2013 à 2019 au compte des paysans. Parmi ces personnes figurent Soloba Mady Kéïta, Drissa Traoré, Mpiè Doumbia, Mamadou Fomba et Alou Dembélé, tous des proches collaborateurs de Bakary Togola. Le nom d’un député est également cité dans cette affaire.

Après avoir entendu les cinq personnes, le Procureur Kassogué a finalement décidé de placer Soloba Mady Kéïta et Drissa Traoré sous mandat de dépôt. Ces deux personnes ont rejoint depuis mercredi dernier Bakary Togola à la Prison centrale de Bamako-Coura.

S’agissant de Mpiè Doumbia, Mamadou Fomba et Alou Dembélé, ils ont été placés sous contrôle judiciaire.

El Hadj A.B. HAIDARA

Pôle économique et financier :

Plusieurs personnalités bientôt interpellées !

Décidément, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Commune III en charge du Pôle Economique et Financier de Bamako, Mamoudou Kassogué, semble être déterminé à faire de la lutte contre la corruption une réalité au Mali. Après l’arrestation du président de l’Apcam, Bakary Togola, et deux autres complices, le Procureur Kassogué compte interpeller plusieurs personnalités issues de différentes couches socio-professionnelles dans les jours à venir. Selon nos informations, elles sont impliquées dans certains dossiers. C’est dire que cet élan du Procureur a mis le feu chez certains qui sollicitent déjà le concours des marabouts et féticheurs pour espérer échapper à la justice, parce qu’ils ne croient qu’en ces pouvoirs occultes. Mais pourront-ils les tirer des griffes de Dame justice, une fois appréhendés ? Là, gît la question !

