Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako, en charge du Pôle Economique et Financier, Mamadou KASSOGUE, a lancé un ‘’Avis d’Appel à Témoin’’ dans l’affaire dite des ‘’Avions Cloués au Sol’’. « Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako, en charge du Pôle Economique et Financier de Bamako, rappelle à l’opinion publique nationale et internationale que des enquêtes sont en cours au niveau de son Parquet sur l’affaire dite des « avions cloués au sol », lit-on dans le communiqué du Procureur. Pour permettre l’évolution rapide et efficiente desdites enquêtes, poursuit le communiqué, le Procureur de la République invite toutes personnes dépositaires d’informations et/ou de documents relatifs à ladite affaire, à bien vouloir les porter à sa connaissance et/ou à les mettre à sa disposition, y compris sous anonymat. « La même demande est formulée concernant toutes les autres enquêtes en cours au niveau du Pôle Economique et Financier de Bamako. ». Selon le communiqué, le procureur de la République sait compter sur l’esprit de patriotisme et la soif de Justice des uns et des autres, pour une lutte responsable et efficace contre la corruption.

