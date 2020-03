Le 14 mars dernier, le gouvernement du Mali, dans un communiqué, a apporté son soutien à l’artiste-compositeur et interprète malienne de renommée internationale, Rokia Traoré, interpelée et incarcérée dans la prison française de Fleury-Mérogis.

-Maliweb.net- « Le Gouvernement de la République du Mali exprime sa solidarité à notre compatriote. Il rassure l’opinion nationale que les services consulaires et diplomatiques sont mobilisés pour un heureux dénouement de la question. Le Gouvernement de la République du Mali remercie toutes les bonnes volontés qui ont témoigné à l’artiste, leur sympathie suite à cet incident malheureux », a-t-il indiqué dans ce communiqué. Le président du conseil supérieur de la diaspora malienne, Chérif Mohamed Haïdara, se réjouit enfin que l’exécutif malien puisse répondre à l’interpellation de l’organisation de la société civile qu’il dirige.

Le samedi dernier, le collectif ‘’ Free Rokia’’ a animé une conférence de presse à Bamako pour dénoncer « les conditions d’arrestation de l’artiste » et annoncé qu’il va engager des actions judiciaires contre cette procédure au Mali. Le président du CDSM, membre de ce collectif, s’indigne « on peut comprendre que le mandat d’arrêt d’un juge n’est pas à commenter. Mais on ne peut comprendre l’arrestation d’une ambassadrice de la culture malienne qui détient un passeport diplomatique avec un ordre de mission ». Et de s’interroger si quelqu’un comme la trame de Rokia Traoré peut fuir.

Pour lui, la justice belge pouvait la signifier du mandat et la laisser partir. « Nous nous indignons de cet abus de pouvoir judiciaire belge. Nos renseignements nous ont permis de savoir qu’aucun homme et femme africain qui s’est marié avec un Belge n’a jamais bénéficié de la garde de leur enfant après séparation. Il y a une discrimination à l’égard de Rokia et nous la disons de tenir bon », a protesté Cherif Mohamed Haïdara, qui demande au Ministre des Affaires étrangères, Tiébilé Dramé, de prendre son avion pour aller obtenir la libération de notre compatriote ou d’exiger des explications de l’ambassadeur de la Belgique résident à Bamako.

L’artiste malienne est incarcérée en France depuis la semaine dernière après l’émission d’un mandat d’arrêt européen par la justice belge pour « enlèvement, séquestration et prise d’otage » dans le cadre d’un litige avec son ex-compagnon au sujet de la garde de leur fille. Son avocat a annoncé qu’elle a entamé une grève de la faim pour exiger sa libération.

Siaka DIAMOUTENE/Maliveb.net

