Les rideaux sont tombés sur les deux jours de renforcement des capacités des avocats et les parajuristes sur la protection de l’espace civique et la promotion des droits de l’Homme organisé par le consortium Institut Panos et Avocat sans frontière Mali à Bamako.

La rencontre a réuni du 27 au 28 novembre au Mémorial Modibo Keita de Bamako 20 avocats et 10 parajuristes. Elle entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Renforcer l’espace civique et promouvoir les droits humains au Mali : vers une société démocratique et inclusive ((ECDH) » par le consortium Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO), Avocats Sans Mali. D’après Me Seydou Doumbia , Président d’ASF-Mali, l’atelier vise à renforcer les connaissances des avocats et des parajuristes afin qu’ils puissent s’engager à fournir une assistance juridique et judiciaire aux journalistes et aux activistes qui font face à des problèmes juridiques dans l’exercice de leurs fonctions…

Ce projet mené par Frontière-Mali (ASF-Mali) et Article 19 Afrique de l’Ouest est soutenu par l’Union Européenne à travers sa Délégation au Mali. A travers le projet ECDH, AS-Mali veut contribuer au renforcement de l’État de droit et les libertés fondamentales dans notre pays. Ce, en adoptant une approche globale qui favorise l’espace civique, la liberté d’expression et l’accès à une justice équitable.

Selon son président, Me Seydou Doumbia, le projet le projet ECDH a été lancé en mai 2024 à Bamako, sous la présidence du Ministère de la justice et des droits de l’Homme. De cette date à nos jours, il est en train d’exécuter une série d’activités de formation et de sensibilisation au profit d’environ 710 acteurs de la justice et des médias avec le seul but de contribuer à un environnement favorable à la protection des droits civiques et politiques au Mali.

Siaka DIAMOUTENE /Maliweb.net

