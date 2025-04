Initiée par « l’Organisation internationale de droit du développement » (IDLO) en partenariat avec le Ministère de la justice et des droits de l’homme, cette journée de réflexion sur les cadres de concertation des acteurs de la chaine pénale se tiendra le 9 avril prochain à l’hôtel Azalai de Bamako.

Les travaux de la journée seront présidés par le ministre de la justice et des Droits de l’homme, le magistrat Mamadou Kassogué. Les cadres de concertations est un espace d’échanges réguliers très important au niveau régional parce qu’ils rassemblent divers acteurs de la chaine pénale telle que la police, la gendarmerie, la justice, l’administration pénitentiaire et la société civile malienne.

Selon IDLO Mali, cette importante journée de réflexion permettra des acteurs de la chaine pénale d’identifier les problèmes et les lacunes de la justice tout en recherchant dans la foulée des solutions pour renforcer l’autorité de l’Etat et de l’Etat de droit au Mali.

En procédant à l’institutionnalisation, IDLO et le Ministère de la justice et des Droits de l’homme contribueront à favoriser le partage de l’information, la connaissance réciproque et la création des synergies pour la consolidation et l’amélioration de l’Etat de droit, notamment dans le régions du nord.

Depuis plusieurs années, les cadres de concertations des acteurs de la chaine pénale ont contribué à développer des pratiques adaptées en mettant en place des solutions innovantes face aux dysfonctionnements identifiés dans chaque contexte régional. Il convient de rappeler que les activités que mènent l’IDLO au Mali depuis 2015 ont permis de formuler des solutions adéquates pour améliorer la qualité des services judiciaires dispensée aux bénéficiaires, des solutions.

En impliquant les organisations de la société civile, IDLO participe également au rapprochement des institutions judiciaires et des justiciables rétablissant ainsi la confiance de la population dans la justice de l’État.

L’Organisation internationale de droit du développement (IDLO) permet aux gouvernements et aux individus de réformer les lois et de renforcer les institutions afin de promouvoir la paix, la justice, le développement durable et les opportunités économiques.

L’OIDD travaille sur l’ensemble du spectre allant de la paix et du renforcement des institutions à la reprise économique dans les pays sortant d’un conflit et s’efforçant vers la démocratie. Il aide les économies émergentes et les pays à revenu intermédiaire à renforcer leur capacité juridique et leur cadre d’état de droit pour le développement durable et les opportunités économiques.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :