Un mandat d’arrêt international a été lancé le 25 juillet dernier contre des personnalités de l’ancien régime, dont l’ex-Premier ministre Boubou Cissé, a annoncé la Cour suprême dans un communiqué publié jeudi dernier (28 juillet 2022). Selon cette institution, ce mandat fait suite à l’ouverture par sa chambre d’instruction d’une information judiciaire sur les faits «qualifiés de crimes de faux et d’usage de faux, d’atteinte aux biens publics et de complicités de ces infractions».

En plus de l’ancien chef du gouvernement (arrêté le 18 août 2020 par les militaires en même temps que feu le président Ibrahim Boubacar Kéita), les autres personnalités visées par ledit mandat sont Tiéman Hubert Coulibaly (ancien ministre de la Défense et des Anciens combattants), Mamadou Igor Diarra (ancien ministre de l’Economie et des finances) et Babaly Bah (ancien Directeur général de la Banque Malienne de la Solidarité/BMS-SA).

Les faits reprochés sont liés à l’attribution du marché public dit «Paramount» s’inscrivant dans la Loi d’orientation et de programmation militaire ainsi que la Loi de programmation pour la sécurité intérieure. A noter que, le 27 mars 2020, le Procureur de la République, chargé du Pôle économique et financier de Bamako, a annoncé dans un communiqué que les enquêtes complémentaires menées par sa Brigade économique et financière ont permis de conforter les graves manquements à l’orthodoxie financière et comptable, relevés par le Bureau du vérificateur général (BVG), avec des faits de détournements de deniers publics sur fond d’opérations frauduleuses pour un montant de plus de 14.541.400 dollars (9.350.120.750 F CFA) et de surfacturation par faux et usage de faux pour un montant d’environ 45.584.864 dollars (29.311.069.068 F CFA).

Plusieurs personnalités ont été déjà arrêtées en août dernier dans le cadre de cette affaire, dont l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga (mort en détention le 21 mars 2022) et l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, Mme Bouaré Fily Sissoko.

