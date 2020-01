Les responsables du Baromètre, instrument de veille citoyenne de magnificence des actions de développement, étaient hier face à la presse, pour dévoiler la liste des lauréats préalablement nominés dans 24 catégories.

Le coordonnateur du baromètre, Monsieur Cheick Oumar SOUMANO était assisté du porte-parole du jury Monsieur Abdoulaye SAMAKE et du secrétaire permanent Monsieur Diakaridia KEITA

Ce sont les locaux de l’incubateur impact hub qui a servi de cadre pour cette conférence de presse. Elle a démarré à 16h10 par les mots de bienvenue du coordonnateur, qui passa la parole, au porte-parole du jury pour lire la délibération. Dans sa présentation, il a entre autres abordé l’historique du Baromètre, les procédures mises en place pour la désignation des nominés, les critères qui ont prévalu dans leur choix et surtout la procédure suivie par les nominés et le jury qui a consisté entre autre au remplissage d’un formulaire et à une enquête. Ensuite, il fait cas des difficultés rencontrées, notamment la non réponse de certains nominés ou leur désistement.

Après cela, il a procédé à la présentation des critères et des résultats.

S’agissant des critères, il s’agit :

La performance du candidat

Le degré de patriotisme et d’intégrité du candidat

La visibilité et la notoriété ;

La constance professionnelle du candidat ;

La vision du candidat sur le secteur ;

Les grandes réalisations du candidat pour développer le secteur ;

La perception de l’opinion et ;

Le vote des membres du baromètre.

Pour les résultats, la délibération du jury a donné les résultats suivants :

Le Ministre de l’année 2019

Dr. Boubou CISSE, Premier Ministre

Le cadre banquier de l’année 2019

Catégorie homme : Monsieur Mamadou DIA, BMS

Catégorie femme : Mme KEITA Fatoumata SANGHO, BDM

Le manager de l’année 2019

Catégorie homme management public : Monsieur Ibrahima HAIDARA, PDG de la Poste

Monsieur Ibrahima HAIDARA, PDG de la Poste Catégorie homme management privé : Monsieur Mohamed DIARRA, Directeur pays de B2GOLD

Monsieur Mohamed DIARRA, Directeur pays de B2GOLD Catégorie femme : Mme TOUNKARA Aminata KONDE, Directrice de Mali Créances

Le fonctionnaire de l’année 2019

Catégorie homme : Monsieur Hamet BAGAYOKO, Inspecteur des impôts

Catégorie femme : Mme MAIGA Adiaratou THIAM, Directrice de l’observatoire de la ville

Mme MAIGA Adiaratou THIAM, Directrice de l’observatoire de la ville Sous-catégorie : Fonctionnaire dans les zones difficiles

Monsieur Boubacar KANOUTE, Journaliste reporteur Gao

Le sportif de l’année 2019

Monsieur Gaoussou COULIBALY, Karateka

L’artiste ou l’homme de culture de l’année 2019

Monsieur Cheick Siriman SISSOKO, artiste musicien

Le fonctionnaire international malien de l’année 2019

Monsieur Ali DAOU, Bureau UNESCO Mali

Sous-catégorie jeune de moins de 40 ans

Monsieur Mohamed AG ASSORY, Bureau du HCR Congo

L’entrepreneur de l’année 2019

Catégorie homme : Monsieur Ali TIMBINE, Promoteur Assys Technologie

Monsieur Ali TIMBINE, Promoteur Assys Technologie Catégorie femme : Mme DIALLO Hawa Cécile KEITA, Promotrice du complexe scolaire planète enfant

L’étudiant malien de l’année 2019

Catégorie homme : Monsieur Souleymane NIMAGA, New York

Monsieur Souleymane NIMAGA, New York Catégorie femme : Mme Nandy BABY, France

Le médecin de l’année 2019

Docteur Mamadou Sylla TRAORE, Echographiste

Le pharmacien de l’année 2019

Dr DIALLO Fatoumata SACKO, Promotrice de l’officine Kadiatou KONTA

L’homme de média de l’année 2019

Monsieur Soumaila BALLO, Promoteur de l’émission Maxi tours school

L’homme / la femme politique de l’année 2019

Honorable DIALLO Aissata TOURE, Députée, Présidente de la commission des affaires étrangères

La femme de l’année 2019

Mme KANTE Fatoumata DIANKOUMBA, Directrice Générale du FAFE

Le jeune de l’année 2019

Catégorie homme : Monsieur Cheick Oumar HAIDARA, Président National de la JCI

Monsieur Cheick Oumar HAIDARA, Président National de la JCI Catégorie femme : Mme Sadya TOURE, Présidente de l’association Mali Musso

Le malien de la diaspora de l’année 2019

Monsieur Balla TRAORE, USA

L’enseignant de l’année 2019

Dr Boubacar DIAWARA, Professeur d’enseignement supérieur

L’homme intègre de l’année 2019

Pr Sadio YENA, Médécin

Le philanthrope de l’année 2019

Monsieur Djimé KANTE, Agent de santé

Le diplomate étranger au Mali de l’année 2019

Son Excellence Joël MEYER, Ambassadeur de France au Mali

Le PTF au Mali de l’année 2019

La Banque Africaine de Développement (BAD)

La meilleure organisation des Nations unies présente au Mali de l’année 2019

La MINUSMA

La meilleure ONG de l’année 2019

Le Comité International de la Croix Rouge (CICR)

Le FAMA de l’année 2019.

Tous les FAMas.

Il a rappelé que le jury a décidé d’octroyer un prix spécial à l’ONG CARE International au regard de la qualité des appréciée de ses interventions par les populations de ses zones d’intervention

Après cette présentation, les journalistes présents ont posés des questions qui ont eu toutes des réponses satisfaisantes.

Ensuite, le coordonnateur du baromètre a indiqué qu’une soirée de remise de trophées sera organisée courant mois de janvier pour encourager et féliciter les lauréats.

Avant de terminer, il a fait part des grandes innovations pour la deuxième édition, où, des nouvelles catégories seront créées, un site internet mis en place, et des nominés par région pour donner plus de chances à tous les maliens où qu’ils soient d’espérer être lauréat.

Fait à Bamako, le 03 janvier 2020

La cellule de communication du Baromètre

