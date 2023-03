Leadership féminin : Les Toastmasters au rendez-vous

Les Toastmasters ne sont pas restés en marge. La semaine dernière, les 13 clubs Toastmasters du Mali se sont réunis à Bamako pour célébrer le 8 mars dans un hôtel de la place. Avec comme thème national : “Leadership féminin et cohésion sociale au Mali”.

Tout d’abord le Toastmasters est une association, un lieu de rencontre entre hommes et femmes, majeurs pour se former en la prise de parole en public et le leadership. Les rencontres sont bimensuelles et durent 2 heures de temps. Selon Ousmane Sow, directeur des 13 clubs du Mali, appelés division (D), Toastmasters est la plus grande association au monde en termes de développement personnel. Il a été créé aux Etats-Unis en 1924, selon M. Sow.

Pour la journée de célébration du 8 mars, la présidente de la commission d’organisation de la journée, Fatoumata Ly, non moins membre du club Toastmasters international, a signalé que cette célébration est spécialement dédiée aux femmes Toastmasters.

Pour elle, il s’agit de réunir l’ensemble des clubs Toastmaters du Mali autour d’un idéal. “Un idéal que nous prônons qui est la valeur du leadership féminin et de le célébrer. Le but est de faire du plaidoyer pour les conditions féminines par l’accès à l’égalité des chances entre hommes et femmes au Mali”.

Si au niveau national, le thème retenu a été “Leadership féminin et cohésion sociale au Mali”, au niveau international, il fut question de : “L’innovation et accès aux technologies”. Aux dires de la présidente de la commission d’organisation, Fatoumata Ly, Toastmaters compte faire du plaidoyer dans le sens de l’accès aux outils informatiques et technologiques pour les femmes du monde entier.

Dans cette même lancée de célébration de la gente féminine au sein des clubs Toastmasters, Fatimata Ly confiera, qu’il est envisagé de créer des clubs spécifiquement féminins.

“Les autres clubs sont des clubs d’hommes et de femmes. Nous, nous voulons créer un club spécifiquement féminin parce qu’il y a des femmes qui souhaiteraient rester entre elles et ne pas être dans un lieu masculin. Ce besoin se fait sentir dans les pays voisins notamment en Côte d’ivoire et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas expérimenter”, a affirmé, le directeur de la division D, Ousmane Sow, à la fin de la session.

Koureichy Cissé

