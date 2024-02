L’EMK salue sa dénonciation mettant le Mali à l’abri d’un dépeçage programmé

Espoir Mali Koura (EMK) salue pour sa hauteur et sa justesse la dénonciation de l’Accord d’Alger (Accord pour la paix et la réconciliation au Mali/APR, issu du processus d’Alger, NDLR)

Ceux qui ont imposé cet accord au Mali, misaient sur le temps et la guerre d’usure multiforme pour parvenir à la partition du pays. Depuis 3 ans, les dirigeants de la transition ont œuvré intelligemment à réunir les moyens militaires et les conditions diplomatiques de changement du rapport de force nécessaire pour couper la corde au cou et briser la chaîne aux pieds qu’était cet accord de dépeçage de notre pays.

Gloire à notre vaillante armée

Honneur au peuple insoumis et résilient du Mali

Remerciements aux dirigeants de la transition

Maintenant, il reste la phase de consolidation et d’élargissement de la grande victoire militaire et diplomatique à la création des moyens et conditions économiques et sociales d’avènement du Mali Koura dans l’esprit de notre devise, Un Peuple-Un But-Une foi, dans le cadre d’une gouvernance équitable qui sanctionne la faute et récompense le mérite.

Vive Mali Koura

Vive l’Alliance des Etats du Sahel, nouvel étendard de la lutte anti-impérialiste

Bamako, le 26 janvier 2024

Diatrou Diakité

Coordinateur général intérimaire du Comité de pilotage d’Espoir Mali Koura (EMK)

