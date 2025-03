L’émotion était à son comble au 200 ème et dernier numéro du Grand Jury de Renouveau sous la direction d’Oumar Barou Sidibé. Le président du tribunal de la presse a beau tenter, il n’a pu dissocier ses mots de ses larmes en faisant ses adieux aux téléspectateurs, aux membres du jury ainsi qu’à ses collaborateurs après tant de cohabitation conviviale. Jeudi soir, au terme des échanges avec l’invité Moctar Sy, il a fait couler autant de larmes que l’émission avait raflé de fidèles téléspectateurs pendant les 5 longues années que Barou Sidibé l’a conduite avec intelligence, sobriété, humilité et mesure. Ce sont les qualités reconnues et retenues par la plupart des inconditionnels du Grand Jury qui se comptent par milliers dans les élites maliennes de l’intérieur et de la diaspora. Ils n’ont d’ailleurs pas tari d’éloges à l’endroit du confrère inconsolable en leur livrant son ultime message de reconnaissance et son regret de devoir les quitter en tant que président de Jury. Il faut dire que les larmes d’angoisses se confondaient avec celles de la joie que lui procure son admission au dernier concours de la magistrature et la possibilité d’opter entre celle-ci et le barreau où il est partiellement admis. Mais il paraît plus plausible que l’emblématique président du Grand Jury quitte la simulation du plateau de Renouveau pour une réelle carrière de magistrat.

