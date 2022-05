– A l’appel de plusieurs organisations de la société civile au Mali

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté vendredi après-midi, dans la capitale malienne, Bamako et à l’intérieur du pays pour apporter leur soutien aux opérations militaires des Forces armées maliennes (FAMa) en cours contre le terrorisme, à l’appel de plusieurs organisations de la société civile dont le M5-RFP, le mouvement « Yérèwolo debout sur les remparts » et le « Collectif pour la défense des militaires ».

« Notre armée républicaine ne cesse d’engranger des résultats palpables qui malheureusement font des jaloux au point de répandre des allégations mensongères, plus encore, de mener de véritables campagnes de dénigrement, d’intoxication et de désinformation. Le peuple souverain du Mali est plus que jamais soudé derrière son armée qui est en train de terroriser les terroristes, lesquels, régnaient en maîtres, depuis 2012 sur les ¾ de notre territoire », a souligné Mohamed Dembelé porte-parole du Collectif pour la défense des militaires (CDM) dans une déclaration adressée aux manifestants.

Et Dembelé d’ajouter : « Notre vaillante armée est passée d’une armée défensive à une armée offensive qui n’hésite aucunement à traquer l’ennemi, et le grand vide dû à l’échec des hommes politiques sur le plan sécuritaire, est aujourd’hui comblé par des jeunes officiers engagés et responsables qui sont largement acquis à la cause du Mali ».

« Les changements notoires intervenus à la suite à la rectification de la transition panafricaine du Mali sont entre autres des actions qui méritent de la part des plus hautes autorités du Mali, une reconnaissance à la hauteur des actes posés et des résultats obtenus », a indiqué la même source ajoutant que « c’est en soutien à nos Forces armées de défense et de sécurité que l’Opération Espoir Tous FAMa (E) a été lancée à l’image des opérations Maliko et Kélétigui ».

Le porte-parole du CDM souligne que « c’est dans le but de renforcer cette complicité entre le peuple et son armée que les forces vives de notre pays ont décidé, ce vendredi, de tenir des meetings historiques aussi bien à Bamako, que dans les capitales régionales et les cercles ».

Au cours de cette manifestation, l’activiste Sékou Tounkara membre du mouvement « Yérèwolo debout sur les remparts » a rappelé qu’« il ne s’agit nullement d’une démarche antifrançaise mais plutôt contre la politique française, en demandant le retrait pur et simple des forces françaises du Mali ».

SOURCE: https://www.aa.com.tr/fr

