Après sa sortie incendiaire devenue virale sur les réseaux sociaux, le célèbre imam Mahamoud Dicko semble dans la mire de la justice comme il l’avait lui-même pressenti en parlant d’une possible interpellation au sortir de la salle qui accueillait le forum de Bamako. En atteste une information devenue tout aussi virale sur les réseaux, faisant état d’une convocation imminente de l’ancienne autorité morale du M5-RFP au camp de la Gendarmerie. L’annonce a été visiblement comprise par les soutiens de Mahmoud Dicko comme une sonde lancée pour tâter le pool de l’opinion avant de passer à l’acte. Et c’est vraisemblablement la raison pour laquelle leur réaction ne s’est pas fait attendre. Ils ont annoncé les couleurs de leurs intentions lors des traditionnels sermons à la prière des vendredis en préparant les fidèles wahabbites à l’éventualité d’un bras-de-fer imminent entre la justice et les leaders religieux. Ils nous reviennent de bonne source, en clair, que dans la plupart des mosquées de la capitale malienne le sermon a tourné autour du djihâd, du sacrifice de soi et de l’attitude du fidèle en cas d’épreuve injustement infligée à son leader. Reste à savoir si la donne va imposer aux autorités un renoncement à leur projet du reste hypothétique de faire interpeller par le procureur Touré l’imam Mahmoud Dicko au camp 1 de la gendarmerie comme annoncé. Faut-il rappeler qu’une précédente tentative de le faire par le tribunal de Grande Instance de la Commune V avait tourné court sous IBK, grâce à la pression de ses soutiens religieux.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :