Mali : les manifestants du M5-RFP dispersés tôt ce matin à coup de gaz lacrymogène

Les forces de l’ordre et de sécurité ont surpris dans leur sommeil les quelques militants du M5-RFP avec les gaz lacrymogènes sur l’emblématique place de l’Indépendance de Bamako. C’est entre 7 h et 8 du matin que les forces de l’ordre ont fait irruption sur le lieu de la manifestation pour disperser les quelques dizaines de personnes restées durant toute la nuit.

Quelques leaders de la contestation comme l’ancien premier ministre, Modibo Sidibé, l’ancien président de la Chambre du commerce et de l’industrie du Mali, Jeamille Bittar, l’ancien ministre Dr Choguel Kokala Maïga et d’autres membres du comité stratégique du M5-RFP sont restés aux côtés des jeunes contestataires déterminés à poursuivre la lutte jusqu’à l’obtention de la démission du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. Ce rêve a été très vite brisé par les forces de l’ordre et de sécurité, qui ont usé des moyens de maintien d’ordre pour disperser les manifestants.

Hier, la place de l’indépendance de Bamako était pour la quatrième fois noire de monde à l’appel du M5-RFP et son autorité morale, l’imam Mahmoud Dicko. Lors de cette quatrième sortie, les leaders du mouvement ont successivement sur le pupitre dénoncé la mauvaise gouvernance du régime actuel en demandant son départ pure et simple. Ils ont appelé leurs militants à poursuivre la lutte pacifiquement à Bamako, à l’intérieur et à l’extérieur du pays jusqu’à ce que le Président IBK et son régime démissionne.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

