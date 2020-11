Mali : l’Imam Mahmoud Dicko désigné « l’homme de l’année 2020 » par Forum Libre

Le samedi 7 novembre 2020, l’Imam Mahmoud Dicko, ancien président du Haut conseil islamique du Mali (HCIM), parrain de la CMAS (Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko), a été désigné l’homme de l’année 2020 par Forum Libre. La Cérémonie de remise de trophée a eu lieu au Centre international de conférence de Bamako (CICB), en présence de nombreuses personnalités. D’autres personnes ont eu des attestations de reconnaissance comme Ahmadou Douga de la CMAS, le blogueur Malick Konaté, notre confrère de l’Indépendant, Moussa Sayon Camara. « En marge de la remise du trophée de “l’homme de l’année 2020” à l’imam Mahmoud Dicko, le Forum Libre m’a décerné ce matin une attestation de reconnaissance dans la catégorie : presse écrite. Cette reconnaissance, obtenue au bout d’une année riche en événements, est, pour moi, une invitation à plus d’ardeur, de rigueur et de professionnalisme dans mes couvertures médiatiques de tous les jours. Je dois ce prix particulièrement à la direction et la rédaction du journal L’Indépendant et à chacun de vous. Trouvez ici mes sincères remerciements! », a souligné Moussa Sayon Camara, journaliste à l’Indépendant.

