Le bureau provisoire du Conseil national du patronat du Mali (CNPM) a été constitué. Mais cette consistution ne semble pas être faite dans les règles de l'art. Le camp Diadié dit Amadou Sankaré proteste contre l'impartialité de la constitution dudit bureau. Dans un communiqué déposé à notre rédaction par le camp Diadié dit Amadou Sankaré, il ressort que ledit camp proteste contre la mise en place d'un bureau provisoire au service du clan Mamadou Sinsy Coulibaly. « Une administration provisoire impartiale dès sa prise de fonction », avertit le communiqué.

Suite à la dernière décision de justice, dit le communiqué, les avocats du camp de Mamadou Sinsy Coulibaly et des membres du cadre de concertation dos Groupements Professionnels et conseils patronaux de régions étaient face à la presse, le mardi 25 janvier 2022. Cette initiative, ajoute le communiqué, dénote de la partialité du Cadre de Concertation des Groupements Professionnels (GP) et des Conseils Patronaux de Régions (CPR).

De l’avis du camp Diadié dit Amadou Sanakaré, cela explique surtout la complicité entre ces deux groupes pour s’arroger la direction du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM). Une structure qui a, sous le leadership de Sankaré, entrepris des actions susceptibles de hisser haut le drapeau du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM).

Des élections biaisées à travers des membres au service de Mamdou Sinsy Coulibaly

Pour le camp Diadié, le Cadre de Concertation des Groupements Professionnels (CP) et des Conseils Patronaux de Régions (CPR) a pour mission, selon ses termes, « l’organisation de nouvelles élections pour doter le CNPM d’autorités légitimes et légales dans un délai de 3 à 6 mois ». Dans un communiqué, poursuit la note du camp Daidié, le Cadre de concertation des Groupements Professionnels et conseils patronaux de régions a également informé l’opinion nationale de leur volonté de mettre en place une administration provisoire pour la gestion du patronat malien. Le Cadre envisage de « Rassembler, dans une démarche inclusive, toutes les organisations membres du CNPM pour aller ensemble vers une sortie de crise définitive qui passera par la relecture des textes et l’organisation de nouvelles élections ».

Sur la mise en place d’une administration provisoire, fait savoir le communiqué, les GP et CPR ont mis une administration provisoire de 8 personnes extensible à 12. « Quelle farce, quelle rigolade extensible », déplore le camp Diadié.

Selon les observateurs, dit le communiqué, ce Cadre a, en effet, initié des listes presque totalement occupées par le camp de Mamadou Sinsy Coulibaly. En regardant la liste, proteste le camp Diadié, on est frappé par l’inégalité.

« Le camp d’Amadou dit Diadié Sankaré conteste la légalité de cette équipe totalement dévouée à l’autre camp. L’opinion publique se demande si ce sont les membres de cette administration provisoire qui vont organiser les prochaines élections en toute sérénité », poursuit l’avis.

Selon le camp Diadié dit Amadou Sankaré, la liste du cadre de concertation (administration provisoire) du CNPM, composé de 12 membres comporte 5 membres du bureau Mamadou Sinsy Coulibaly, contre 0 membre du bureau Diadié dit Amadou Sankaré. Il s’agit, selon le camp Diadié, de Soya Golfa, président de l’administration provisoire et 1er vice-président trésorier du bureau Sinsy; Boubacar H. Diallo, vice-président de l’administration provisoire et 2ème vice-président du bureau Sinsy ; Issa Sidibé, membre du bureau provisoire et vice-président chargé des Mines du bureau Sinsy ; Mme Cissé Fatoumata Kouyaté, membre de l’administration provisoire et vice-président chargé du Tourisme du bureau Sinsy ; Abdoulaye Bah, membre du bureau provisoire et membre du comité statutaire du bureau Sinsy.

Au regard de la composition du bureau provisoire, selon le camp Diadié, les élections sont bernées d’avance. Au regard de la situation, alerte le communiqué, on peut déduire que les élections seront pipées d’avance. A cet effet, signe la note, le camp Diadié conteste la légalité et la légitimité des membres nommés du GP et des CPR. « Une administration provisoire impartiale dès sa prise de fonction », avertit le communiqué.

Hadama B. FOFANA

