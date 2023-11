Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion : La BDM-SA répond à l’appel de la générosité citoyenne

Dans le cadre de la célébration de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, la Banque pour le développement du Mali (BDM-SA) a procédé à un don aux veuves et orphelins du site des déplacés de Cissébougou (Sénou). C’était le mardi 31 octobre 2023 sur ledit site. Le coût total s’élève à 10 millions de F CFA.

La Banque de développement du Mali, pour manifester sa solidarité envers nos frères et sœurs déplacés, suite à la crise sécuritaire de notre pays, a fait des problèmes de ces déplacés les siens. C’est pourquoi elle a déplacé une équipe pour aller remettre un don à l’ensemble du site.

Békaye Traoré, directeur général adjoint de la BDM, a indiqué que c’est un don symbolique, ajoutant que nous savons que les besoins sont nombreux et l’essentiel pour chaque entreprise et concitoyen, c’est de donner quelque chose, montrer la voie et se dire qu’on peut faire quelque chose entre nous pour s’entraider et créer la joie en chacun de nous qui vivons sur la même terre. “C’est pour manifester la solidarité, le vivre ensemble et la population qui est aujourd’hui sur ce site, ce n’est pas par plaisir. Elle est là parce que c’est dû à une circonstance et si nous sommes victime de cela, la seule chose qui peut nous apaiser c’est la solidarité. C’est pourquoi, la direction générale de la BDM à travers l’administrateur général Ibrahima Ndiaye, nous a chargé de venir en appui, de venir assister nos frères et sœurs qui sont là”, a souligné le DGA.

Il poursuivra que la BDM n’est pas une banque pour ses propriétaires seulement, ni aux clients seulement, mais pour ceux qui n’ont pas pour le moment de revenus et qui pensent à cette banque. Le don est composé de 206 cartons d’huile de 5 litres ; 200 sacs de riz de 50 kg et de 80 sacs de sucre de 50 kg.

C’est un grand jour en ce mois de solidarité pour général Ismaël Cissé, le logeur des déplacés, de voir une institution bancaire malienne, à savoir la BDM-Sa venir manifester sa solidarité agissante auprès des déplacés du Mali. Etant le coordinateur des actions de tous les sites de déplacés de Bamako, il a remercié le donateur pour ce geste qui lui va droit au cœur. “On vient d’avoir le sourire qu’on a perdu lorsqu’on quittait nos villages sous la pression des groupes terroristes pour pouvoir se réfugier ici en meilleure et parfaite sécurité. Nous sommes venu nous installer ici, mais dans l’espoir un jour, de retourner et le plus rapidement possible dans nos villages d’origines”, a-t-il apprécié. Il a profité de l’occasion pour demander aux autorités maliennes, aux associations religieuses et aux associations de bienfaisance, aux ONG humanitaires de bien vouloir les aider pour le retour des familles volontaires dans leurs villages d’origines.

Il a déclaré qu’il y a déjà des familles volontaires qui sont candidats pour le retour. “Avec le retour de la sécurité dans ces lieux, ce qui est déjà le cas dans certains villages et avec un accompagnement des services de base, à savoir l’eau, l’électricité, les services de santé et l’administration, les gens partiront. Dès que ces critères seront réunions, il y a beaucoup de familles qui sont prêtes pour le retour dans leurs villages d’origines”, a conclu général Ismaël Cissé, propriétaire du site où habitent les déplacés de Sénou Cissébougou.

Le porte-parole des bénéficiaires, Ibrahim Saré, a tenu à remercier le donateur pour ce geste humanitaire. Il a ajouté que le simple fait de recevoir des visiteurs chez eux leur fait plaisir à plus forte raison recevoir des vivres. Il a remercié le général Cissé de leur avoir permis d’avoir un abri. Il a signalé qu’il y a plusieurs ethnies sur ce site, notamment des Peuls, Dogons, Bozos, Touaregs, etc. qui y vivent en parfaite harmonie.

Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :