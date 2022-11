Dans la mouvance de la 27ème édition du Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l’exclusion, la Société de Téléphonie Moov Africa Malitel a procédé à des dons de vivres et d’équipements médicaux aux structures sanitaires, des équipements agricoles aux femmes maraichères. En plus de ces donations, elle a aussi construit des salles de classe et des forages au profit des certaines localités du pays. Le tout pour une valeur de 200 millions de FCFA. Tout cela a été présenté à la faveur d’une cérémonie tenue le 16 novembre dans l’enceinte de la Direction Technique de Moov Africa Malitel.

On ne le dira jamais assez. A chaque édition du mois de la Solidatiré et de la lutte contre l’exclusion, l’opérateur historique Moov Africa Malitel fait plus. La preuve de cette évidence a été encore donnée mercredi à la faveur d’une cérémonie de remise pleine de symboles.

Cette cérémonie de remise était présidée par le Ministre Délégué chargé de l’Action Humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés, l’imam Oumarou Diarra avec à ses côtés le Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, Me Harouna Mamadou Toureh, du Directeur Général de Moov Africa Malitel, Abdel Aziz Biddine et du Parrain de l’édition 2022 du Mois de la Solidarité, Ibrahim Kantao. En plus de ces personnalités, on notait aussi la présence du Président du Haut Conseil Islamique du Mali, Chérif Ousmane Madani Haïdara, de l’Ambassadeur du Royaume de Maroc au Mali, Driss Isbayene et des représentants des structures bénéficiaires.

L’évènement a été marqué par une série d’interventions dont celle du représentant des bénéficiaires non moins maire de Niantanso, Boling Dembélé.

Dans son intervention, il a tenu d’abord à remercier Moov Africa Malitel pour l’importance de ces dons. Notamment, les matériels médicaux qui vont leur aider à relever le plateau technique des centres de santé de leurs communes. Des localités enclavées du Gangaran à savoir Niantanso et Kobiri situées à 110 et 60 Km de la ville de Kita. Il a ensuite profité de l’opportunité pour faire part à la Direction de Moov Africa Malitel d’autres problèmes dont ces localités sont confrontées, précisément le manque d’ambulances pour faire face aux urgences médicales, l’insuffisance de couverture en réseau téléphonie mobile et l’insuffisance d’infrastructures scolaires et sanitaires.

Une tradition, tel le reflet des valeurs maliennes !

« Quand on arrive au Mali, on est frappé tout de suite par l’élan de générosité des Maliens et par leur sens aigu du partage. Au fil du temps, on découvre que ces valeurs constituent le socle du vivre ensemble de la Société malienne » telle a été la phrase introductive de l’allocution du DG de Moov Africa Malitel, Abdel Aziz Biddine.

Selon lui, le Mois de la Solidarité auquel ils ont l’honneur de prendre part aux côtes de l’Etat malien, leur renvoie à ces valeurs et aux qualités exceptionnelles qu’ils ont découvertes ici au Mali tout au long de leur mission à la tête de Sotelma-SA. Pour lui, ces qualités exceptionnelles ont pour noms : Patriotisme, Dévouement, Détermination face aux multiples défis quotidiens, solidarité légendaire et respect de l’autre quel que soit son statut social.

Par cette participation, dit-il, Moov Africa Malitel réaffirme son statut d’Entreprise Citoyenne, sa disponibilité et sa proximité avec le peuple malien en cette grande fête de la solidarité et du vivre ensemble. Avant d’annoncer que sa structure a décidé dans le cadre de ce mois de solidarité, entre autres, de faire des dons de vivres et d’équipements médicaux aux structures sanitaires, de faire des dons d’équipements agricoles aux femmes maraichères, d’offrir des salles de classe et des forages à des communautés.

« Moov Africa Malitel, une institution citoyenne où l’humain occupe une place prépondérante » a dit le Ministre Diarra !

Pour le DG Abdel Aziz Biddine, à travers cet élan de solidarité, ils ambitionnent de participer au soulagement des besoins des populations sur toute l’étendue du territoire national. D’où l’expression de son espoir que cette contribution aidera des personnes malades à bénéficier d’un meilleur confort de soin, à acquérir un savoir pointu et à bénéficier de plus de chaleur et d’humanité.

« Notre crédo, c’est toujours innover pour offrir au peuple malien des services de Télécommunication de très bonne qualité et à des coûts abordables » a conclu M. Biddine.

Dans la même dynamique, le Ministre Délégué chargé de l’Action Humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés, Oumarou Diarra, dans son propos, dira que ce geste de Moov Africa Malitel à l’occasion du Mois de la Solidarité montre l’engagement indéfectible de l’Entreprise pour la cause des couches vulnérables. Et qu’elle est la preuve qu’une Entreprise ne se limite pas à son seul chiffre d’affaires, mais surtout à son sens de la responsabilité sociale en investissant davantage dans le capital humain.

« En décidant de vous investir dans des initiatives allant dans ce sens, vous faites incontestablement de votre entreprise, une institution citoyenne où l’humain occupe une place prépondérante pour la réalisation d’un mieux-être et d’un mieux vivre » a-t-il déclaré avant d’exhorter d’autres entreprises à emboiter le pas à Moov Africa Malitel pour qu’ensemble nous puissions donner une grande impulsion à ce mois en continuant à partager notre modèle.

Par Mariam Sissoko

