Mois de Ramadan : Quel régime alimentaire pour le jeûneur ?

Le mois de ramadan a débuté depuis plus de 10 jours maintenant. Un mois sacré où le musulman est tenu de s’abstenir de manger et boire pendant 14heures. Pour cela, le jeûneur qui est privé de nourriture pendant toute la journée doit adopter un régime alimentaire qui lui permet de maintenir sa santé. Pour savoir comment le jeûneur qui s’abstient de manger doit s’alimenter pendant ce mois béni de Ramadan nous vous proposons les recommandations de Dr Traoré Djbril, nutritionniste, endocrinologue, diabétologue à l’hôpital du Mali.

Pendant le mois de Ramadan, le jeûneur est tenu de suivre un régime alimentaire spécifique en privilégiant certains types d’aliments comme les céréales, les fruits, les légumes, le lait entre autres, a dit l’endocrinologue. Pour le petit déjeuner il y a des aliments à privilégier afin que le jeûneur arrive à supporter la privation de nourriture pendant la journée. Pour ce faire, le nutritionniste Dr Djibril Traoré, pour bien débuter la journée, conseille des aliments tels, ceux riches en céréales et les féculents à savoir le to, le riz, les couscous, les pâtes (spaghettis), le pain et la pomme de terre. En plus de cela, selon le diabétologue, il faut associer un peu de soupe de viande ou de poisson. Et d’ajouter : « Avant de finir de manger il faut compléter avec des légumes et fruits surtout les légumes riches en liquide comme les mêlons,les oranges et les bananes ».

Pour ce qui concerne la période de la rupture, aux dires du nutritionniste, les aliments conseillés sont ceux riches en sucres rapides. « Au début on peut commencer avec les dattes, accompagnées par des jus, notamment des jus de fruit, du bissap … » a suggéré Dr Traoré. Et de préciser qu’on associe directement les dattes avec des boissons chaudes ou tièdes, tels le Kenkéliba, le thé‘’lipton’’ ainsi des fruits avant la prière.

Pour éviter la déshydratation en cette période de canicule le nutritionniste prodigue certains conseils. Il conseille aux jeûneurs d’éviter le matin (à l’aube) de consommer les aliments qui sont très riches en sucre rapide tels que les boissons sucrées, les jus sucrés. Il déconseille également les aliments trop gras, ceux qui sont très riches en graisse.

Au moment de la rupture les aliments qui sont déconseillés juste après avoir rompu le jeûne, doivent être trop copieux. C’est-à-dire, explique-t-il, des aliments qui sont riches en graisse. Après la rupture du jeûne on doit manger de façon progressive surtout de boire beaucoup d’eau mais de façon progressive.

En cette période de forte chaleur ce qu’on peut envisager c’est surtout d’éviter de s’exposer sous le soleil, c’est-à-dire, précise le nutritionniste, on doit planifier nos activités soit le matin de bonne heure pour faire les courses ou bien à l’après-midi. Et aussi de se refroidir le corps de temps en temps pendant la journée. Il est essentiel de manger sain et équilibré pendant le mois de Ramadan, a conclu le Dr Traoré Djbril, nutritionniste, endocrinologue, diabétologue à l’hôpital du Mali.

Par Maïmouna Sidibé

