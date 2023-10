Mois de solidarité de la lutte contre l’exclusion : Assimi Goïta apporte du sourire aux populations vulnérables de Bougouni

La 2è semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion au Mali a été marquée par une initiative du Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, visant à soulager les populations vulnérables de la région de Bougouni. Une équipe des œuvres sociales dirigée par le Conseiller Spécial du Président de la Transition, Aguibou Dembélé, s’est rendue sur place, le mardi 10 octobre 2023, pour effectuer cette mission.

Avant la cérémonie de donation, la délégation a été accueillie solennellement par les Chefs de village de la commune urbaine de Bougouni. Le Conseiller Spécial a annoncé l’objectif de la mission avant de donner la parole au Coordinateur des chefs de village, Saman Diakité, qui a exprimé toute sa gratitude envers le Chef de l’État pour son geste de solidarité, devenu désormais une tradition.

La cérémonie de remise a été marquée par la présence massive des populations locales ainsi que des autorités politiques, coutumières, municipales et administratives, y compris le Gouverneur de la région. Les dons comprenaient 100 sacs de riz, 100 bidons d’huile, 100 sacs de mil et 100 cartons de pâtes alimentaires, destinés à soulager les personnes démunies.

Le Maire de la commune urbaine de Bougouni et le Gouverneur de la région, le Général de division Kéba Sangaré, ont exprimé leur reconnaissance envers le généreux donateur, le Président de la Transition, et lui ont souhaité paix et stabilité pour le pays. Ils ont également exprimé leur compassion envers les victimes civiles et militaires de la crise que traverse le pays.

Il convient de noter la présence du Ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Redouane Ag Mohamed Ali, membre de la délégation. Ce qui souligne l’approche transversale de cette initiative.

Le Conseiller Spécial Aguibou Dembélé a rappelé que cette action s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Président de la Transition à soutenir et assister les personnes démunies. Il a souligné que le Président Goïta avait mis à disposition les 2/3 de son fonds de souveraineté pour la réalisation d’œuvres sociales dans tout le pays.

Cette initiative témoigne de l’importance accordée par le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, à la solidarité et à la lutte contre l’exclusion sociale au Mali. Elle vise à apporter un soutien concret aux populations vulnérables et à atténuer les effets des crises que traverse le pays.

Œuvres sociales/mois de la solidarité :

Le Président de la Transition apporte son assistance à l’AMALDEME

Dans le cadre des activités de la deuxième semaine du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, l’équipe des œuvres sociales du Président de la Transition, conduite par le Conseiller spécial, Aguibou Dembélé, et le ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assan Badiallo Touré, a procédé, le lundi 09 octobre 2023, à la remise de 180 Kits scolaires aux enfants atteints de déficience mentale.

Cette prise en charge des enfants atteints de déficience mentale participe à l’élan de solidarité développé par le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, à l’endroit des enfants démunies de notre pays. L’Association malienne de lutte contre la déficience mentale chez l’enfant (AMALDEME), vient de bénéficier, à cet égard, de 180 kits scolaires.

Cette remise est une matrice principale des actions d’assistance du Président de la Transition, a indiqué la Présidente de l’Association malienne de lutte contre la déficience mentale chez l’enfant, Mme Théra Oumou Touré, qui a précisé que ce geste vient, à juste titre, atténuer les souffrances de plusieurs chefs de famille. Le Conseiller spécial du Président de la Transition, Aguibou Dembélé a encouragé les responsables de l’AMALDEME à continuer à œuvrer pour le bien être de cette couche souvent oubliée de la société et les a rassurés quant à l’accompagnement et le soutien du Chef de l’État.

