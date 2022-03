Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Femme, le Musée de la Femme Muso Kunda a ouvert ses portes, le mardi 8 mars 2022, gratuitement au grand public pour permettre aux uns et aux autres de visiter les collections de photos, d’habits et d’objets féminins exposés. La visite guidée a été effectuée par Mme Korotoumou Tapily, en présence de Ousmane Traoré de l’Agence Binthily Communication et des visiteurs curieux par les objets exposés dans les différentes salles du Musée. Ayant vu les différentes collections exposées, un visiteur indique que Muso Kunda est un véritable lieu touristique implanté au cœur de Bamako.

Depuis le matin de cette journée de 8 mars, les visiteurs étaient présents au Musée de la Femme Muso Kunda situé au quartier Korofina Nord de Bamako (en face du terrain de football, non loin de la mairie). Et pratiquement, tous les compartiments du Musée ont été observés par les visiteurs du jour. Du hall d’entrée en passant par les salles d’exposition sur le mariage, sur la cuisine, sur l’image de la femme, la salle d’exposition photos. Outre ces salles d’exposition, le Musée de la Femme Muso Kunda possède aussi d’une salle de spectacle de 400 personnes, des salles de conférence de 60 à 100 personnes, d’une salle de jeu, d’une chambre nuptiale avec une loge réservée à la conseillère nuptiale, d’une salle d’écoute psychologique pour les femmes en détresse, d’un salon de thé/ boulangerie pâtisserie, d’une boutique (livres, décorations, cosmétique, toiles, chaussures artisanales, encens, encensoirs) et bien d’autres. Selon Mme Korotoumou Tapily du Musée de la Femme Muso Kunda, cette journée porte ouverte est organisée gratuitement au profit du public pour célébrer le 8 mars, journée internationale des femmes. Elle a précisé que l’organisation de cet événement est une tradition par les responsables du musée. Elle a signalé que la visite du musée est de 2500 FCFA par personne. A l’en croire, le musée reçoit des visiteurs maliens comme étrangers chaque semaine. « Je visite ce musée parce que je suis femme et c’est un lieu pour les femmes. Je suis émerveillé par l’habillement des femmes des différentes ethnies du Mali », nous a confié l’étudiante Sélimatou Mariko qui visitait les lieux. Un autre visiteur soulignait dans les couloirs que ce musée implanté au cœur de Bamako est un véritable lieu touristique surtout pour les futurs mariés, les mariés. Selon lui, cette visite permettra à ces couples et futurs couples de connaitre beaucoup de chose sur le mariage.

Crée en 1995 par la professeure Adame BA KONARÉ, historienne, épouse d’Alpha Oumar KONARÉ, ancien Président de la République du Mali (1992 – 2002), le Musée de la femme Muso Kunda, c’est-à-dire du « Côté de la Femme » a pour objectifs de servir de lieu de mémoire à la femme ; de valoriser et revaloriser le savoir-faire de la femme dans différentes branches d’activité au plan traditionnel, moderne et contemporain ; d’être un instrument au service de la promotion de la femme et de la défense de ses droits. Dans son mot liminaire affiché au sein de ce musée, la présidente-fondatrice du Musée de la Femme Muso Kunda, l’ex- première Dame du Mali, Professeure Adame Ba KONARE, a souligné que ce musée présente ainsi, en témoignage, la longue marche des femmes, les différents profils de l’image de la femme, le cycle de la femme, le quotidien de la femme. «Ce musée a l’ambition d’être une ouverture sur l’univers des femmes, un espace d’échanges, une école qui intègre, de manière vivante, leurs arts et leurs savoir-faire. Le musée Muso Kunda, c’est aussi un centre dynamique et vivant, qui prend en charge les problématiques liées à la condition féminine telles que les violences que subissent les femmes », précise Adame Ba KONARE.

Aguibou Sogodogo

