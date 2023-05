Afin d’amener ses militants à mieux cerner les contours de la nouvelle loi électorale et du projet de la nouvelle Constitution, la section Adéma-PASJ de la Commune II a organisé le samedi dernier une assemblée générale d’informations à son siège sis à l’Hippodrome I. Cette rencontre présidée par le secrétaire général de la section l’ancien ministre Sékou Diakité a mobilisé de nombreux membres du parti.

Pour le secrétaire général de la section Adéma/PASJ de la Commune II, l’ancien ministre Sékou Diakité, qui jouait le rôle de modérateur, cette rencontre d’information est importante à plus d’un titre pour mettre à niveau les militants par rapport à la vie de la nation. Il les a salués pour leurs mobilisation avant les inviter à rester largement mobiliser dans la consolidation du parti.

“Aujourd’hui le travail politique n’est pas facile au Mali surtout quand il s’agit de l’Adéma/PASJ que certains se donnent à cœur joie de critiquer à tout moment quand ils veulent s’en prendre aux formations politiques. Que ces attaques répétées ne vous offensent pas car si les gens s’en prennent à nous régulièrement cela prouve à suffisance que nous sommes une référence et que nous comptons sur l’échiquier politique. Notre parti est l’une des plus grandes formations politiques du Mali, le mieux implanté. Les invectives ne pourront pas nous faire perdre cette place. Je suis convaincu qu’aux termes des élections générales, les gens connaitront réellement notre force politique”, a d’entrée de jeu clarifié l’ancien ministre Sékou Diakité.

S’agissant des innovations dans la nouvelle Constitution, Cheick Oumar Tidiane Traoré dit Dia Ka Barou, a révélé qu’elles portent sur les langues nationales devenues des langues officielles. “Ensuite, tout candidat à la présidence de la République du Mali doit renoncer à toute autre nationalité au moment du dépôt de la candidature. Pour être candidat à l’élection présidentielle, l’âge est fixé entre 35 ans et 75 ans. Aussi, c’est le président de la République qui est chargé de conduire la politique du gouvernement” sont également des points nouveaux qui se trouvent dans la nouvelle Loi fondamentale tout comme la possibilité offerte au Parlement de débattre du plan d’action du gouvernement mais ne peut pas le voter. A cela, il faut ajouter l’article 95 du projet de Constitution qui prévoit la création du Sénat comme deuxième chambre du Parlement et 3/4 de ses membres élus au suffrage indirect et 1/4 nommé parmi les légitimités traditionnelles et les Maliens de l’extérieur. Le président de la jeunesse du parti, Mohamed Cherif Coulibaly d’avouer que pour l’élaboration de la nouvelle Constitution, l’Adéma/PASJ a fait des contributions significatives dont certaines ont été retenues dans la mouture finale et d’autres rejetées. La première contribution retenue, a été d’enlever dans le préambule de la nouvelle Loi fondamentale l’expression “acteurs du changement”. Il a aussi soutenu que leur parti a demandé de donner la possibilité au président de la République de dissoudre l’Assemblée nationale. “Cette demande a été aussi prise en compte tout comme le remplacement de Haut conseil de la nation par le Sénat”, s’est félicité le président de la Jeunesse de l’Adéma/PASJ. A l’en croire, dans la nouvelle Constitution, il a été aussi dit que le président de la République peut être destitué sauf que le parti des Abeilles a proposé de revoir à la hausse la majorité requise pour cette destitution afin d’éviter l’instabilité gouvernementale. “Heureusement nous avons été entendu sur ce point”, a soutenu M. Coulibaly.

Cependant, il a ajouté que certaines de leurs propositions comme “le Parlement n’a pas le pouvoir de voter une motion de censure contre le gouvernement” n’a été retenue dans la mouture finale sans oublier d’autres suggestions.

Intervenant sur la nouvelle loi électorale qui va régir désormais l’organisation des élections à travers l’Aige, Yacouba Diabaté de soutenir que les membres cette Autorité ont été choisis aux dépens des partis politiques qui n’ont que seulement 4 représentants sur les 15 qui composent cet organe. En clair malgré toutes ces observations le parti de l’Abeille va soutenir la nouvelle Constitution et l’occasion a été bonne pour la section de la Commune II d’appeler les militants de voter en faveur du référendum constitutionnel car estimant que la plupart des observations du parti ont été prises en compte et que l’Adéma/PASJ avait une représentante au sein de la Commission de finalisation qui a défendu son point de vue.

Kassoum Théra

