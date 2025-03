Œuvres sociales du Président de la Transition : Les 404è et 405è forages inaugurés à Dogobala et Moribabougou

Les populations bénéficiaires ont manifesté leur joie et remercié le Général d’armée Assimi Goïta pour son geste de bienfaisance

Après l’opération Ramadan, les œuvres sociales du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, se poursuivent. Dogobala et Moribabougou, dans le Cercle de Kati, sont depuis hier dotés d’eau potable, grâce aux œuvres sociales du Président de la Transition. En effet, le conseiller spécial du Chef de l’État, chargé des œuvres sociales, Aguibou Dembélé, a inauguré le 11 mars les 404è et 405è forages dans ces villages respectifs. Accompagné d’une délégation spéciale de la Présidence, Aguibou Dembélé et sa suite ont été accueillis par des cris de joie dans chacun des villages visités.

Dogobala a été le premier à recevoir la délégation. Ses habitants sont en retrait par rapport à la grande ville à cause de la situation géographique. Ils vivent sur une colline. De ce fait, accéder à l’eau ici est très compliqué, voire extrêmement compliqué. Ici pour avoir de l’eau, il faut se rendre à une source naturelle serpe entre les roches de la colline. Et pour ce faire, il faut parcourir des kilomètres pour y arriver. Ceux qui se prêtent à ce parcours de combattant vendent une barrique du précieux liquide à 2.000 Fcfa. Pour les habitants, la situation est difficilement tenable. Et l’on comprend facilement la scène de liesse et les cris de joie des femmes et des enfants qui ont duré tout au long de la cérémonie de l’inauguration du 404è forage offert par le Président de la Transition à la population de Dogobala.

De l’eau potable coule pour deux localités périphériques

Comme à Dogobala, les populations de Moribabougou ont manifesté leur joie en recevant le 405è forage. Elles ont exprimé leur reconnaissance au Général d’armée Assimi Goïta à travers la délégation conduite par Aguibou Dembélé. Pour cause, les habitants de la localité affirment n’avoir pas accès à l’eau distribuée par la Société malienne de gestion de l’eau potable (Somagep-sa). Ils s’approvisionneraient chez quelques rares privilégiés propriétaires de forages. Diarafa Dembélé, porte-parole des femmes de Moribabougou, explique qu’elle, comme beaucoup d’autres femmes, se lèvent dès l’aube pour aller faire la queue pendant des heures chez ces privés propriétaires de forage.

Juste pour avoir quelques bidons d’eau de consommation. Pour Aguibou Dembélé, l’inauguration des 404è et 405è forages, inspire de l’espoir. Aux cris de joie et à l’allégresse des femmes et des enfants, il a répondu que le Président a entendu leur complainte d’avant ce jour. Et le résultat est là, visible, palpable. «Pour le Président de la Transition, le premier médicament c’est l’eau. C’est pourquoi, la majorité de nos forages se trouvent dans les hôpitaux et à l’école. À l’école, car les bâtisseurs du Mali Koura ce sont les enfants», a souligné le conseiller spécial du Président de la Transition.

Jessica K. DEMBELE

