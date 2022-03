Le jeudi 10 mars 2022, les locaux de l’agence de communication DFA a abrité la cérémonie de lancement de « Buy form Women » un partenariat entre Onu-femme et Orange. Etaient présents à ce lancement l’administratrice générale de la fondation Orange, la représentante adjointe Onu-femme au Mali en plus d’autres cadres des deux organisations.

En faveur d’une vidéoconférence animée depuis Paris, en présence des représentantes d’Onu-femme au Mali et d’Orange –Mali et sa fondation, les deux partenaires ont procédé au lancement du programme « But from Women » au Mali. Comme expliqué par les deux structures, il s’agit d’un partenariat tissé en faveur de l’autonomisation économique des femmes en Afrique de l’ouest et du centre. « Buy from Women » est présentée comme une initiative innovante d’Onu-femme. Elle est mise en œuvre en partenariat avec les secteurs public et privé, qui vise à accroître l’inclusion numérique des femmes rurales en facilitant leur accès à la technologie numérique et aux nouvelles opportunités de marché, mais aussi aux informations, aux alertes métrologique, ainsi qu’aux services financiers numériques. Selon la représentante d’Onu-femme au Mali, Marie Pierre Raku Chaupin, cette initiative permet d’améliorer la productivité et les revenus des entreprises et exploitation agricole dirigées par les femmes. Mais surtout, elle va les permettre de passer à échelle le challenge de l’autonomisation des femmes pour plus d’impact. En effet, l’objectif de « Buy from Women » est de faciliter l’accès des femmes à la digitalisation ceci en vue de renforcer leur visibilité à travers les nouvelles technologies. Chose qui les mettra en lien avec de potentiel partenaire à travers le monde. « Buy from Women » est mis en œuvre dans une dizaine de pays à travers le monde, en adaptant le modèle aux besoins et aux caractéristiques de chaque pays. Au Mali, les ressources techniques, financières et humaines déployés, vont servir à venir en aide à 400 bénéficiaires additionnelles.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

