Pour la célébration de son 30e anniversaire : PMU-Mali offre 3 camions bennes à la mairie du district de Bamako

La cérémonie officielle de remise de trois camionnettes à la mairie du district de Bamako par la direction générale du PMU-Mali, s’est tenue, le mercredi 11 septembre 2024. L’événement s’est déroulé en présence du directeur général du PMU-Mali, Fassery Doumbia, du président de la délégation spéciale du district de Bamako, Balla Traoré. Et compte tenu de l’importance de cette cérémonie, le ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, et le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, étaient au rendez-vous. Ce don s’inscrit en droite ligne de la célébration du 30e anniversaire du PMU-Mali.

Selon le directeur général du PMU-Mali, Fassery Doumbia, “c’est pour témoigner toute la solidarité de PMU-Mali par rapport aux efforts d’assainissement qui sont actuellement en cours par la délégation spéciale. Nous sommes au 30e anniversaire du PMU-Mali, et ce 30e anniversaire a été placé sous le signe de la salubrité”. Et de poursuivre : “Nous sommes tous producteurs de déchets, et nous devons tous également par rapport à notre responsabilité sociétale contribuer à l’assainissement de nos villes et campagnes. C’est un énorme plaisir pour nous de dire que ce don fait suite à un constat que nous avons fait à travers Bamako. Depuis un certain temps, nous constatons qu’il y a un gros effort d’assainissement à travers toute la ville”. Il a ajouté qu’ils ont jugé nécessaire de porter leur petite pierre à cet assainissement avec l’accord de leur tutelle, le ministère de l’Economie et des Finances. “Nous sommes tous ensemble pour une ville de Bamako, très propre et très belle”, a-t-il indiqué.

A en croire le président de la délégation spéciale du district de Bamako, Balla Traoré, “la cérémonie qui nous réunit est un événement hautement important pour la délégation spéciale dans la mesure où elle participe de la mise à disposition d’équipements nous permettant de mettre en œuvre la mission cardinale de sa feuille de route à savoir, l’assaisonnement et l’embellissement de la capitale Bamako”. En effet, dira-t-il, le directeur général du PMU-Mali, Fassery Doumbia, vient de mettre à disposition de la mairie : 3 camions bennes de marque Tata ayant chacune une puissance de 90 chevaux 5 vitesses, 4 cylindres avec une capacité de 5 tonnes. “Ces trois camions seront d’autant plus utiles que le transport des déchets solides vers les dépôts de transit constitue un maillon essentiel de la chaine de processus d’assainissement de la DSUVA”, a-t-il laissé entendre.

Pour sa part, le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, a souligné que tout le monde constate aujourd’hui les résultats des efforts de la société PMU-Mali. “C’est une entreprise citoyenne. Et j’invite toutes les autres entreprises du Mali à faire le même chemin que le PMU-Mali à puiser de leurs actions dans le cadre des responsabilités sociétales et environnementales”, exhortera-t-il.

Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, soulignera que “notre objectif, c’est de transmettre toute ma gratitude à notre ministre de l’Economie et des Finances, au directeur général du PMU-Mali pour ce geste très honorable qui permet de renforcer les capacités de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako dans le cadre de l’assainissement. C’est un effort appréciable, c’est un effort qui s’ajoute aux multiples efforts d’autres Maliens”.

Aoua Traoré

