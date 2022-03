Dans le cadre des journées commémoratives du 42ème anniversaire de l’assassinat de Abdoul Karim Camara dit CABRAL, le bureau de l’Amicale des Anciens Militants et Sympathisants de l’Union Nationale des Élèves et Étudiants du Mali (AMS-UNEEM) a organisé, le mercredi 16 mars 2022, à l’Ecole Normale Supérieure (ENSUP) de Bamako, une conférence débat sur le thème : « Le Mali à la reconquête de sa dignité et de sa souveraineté ». Cette conférence débat était animée par Dr. Abdoulaye Fofana, et Dr. Modibo Bah Koné dit J.B, avec comme Modératrice, Mme Traoré Seynabou Diop, ancienne ministre. Au cours de cette conférence débat, le secrétaire général de l’AMS-UNEEM, Seydou Patrice Dembélé a invité tous les Maliens à accepter de se parler, de s’écouter pour aider les autorités à proposer un chronogramme acceptable très rapidement pour sortir de la crise.

Outre les conférenciers et les organisateurs, on notait également la présence des personnalités comme les anciens ministres, Younouss Hamèye Dicko, Djiguiba Keïta dit PPR, des membres de l’AEEM (Association des élèves et étudiants du Mali), un parterre d’étudiants. Dans ses mots de bienvenue, le Pr. Douga Nassoko, directeur de l’Ecole Normale Supérieure (ENSUP), a exprimé sa satisfaction face à la commémoration du 42ème anniversaire de la disparition Abdoul Karim CAMARA dit CABRAL, le héros de la lutte estudiantine, de la lutte démocratique. « Mon émotion est d’autant plus grande que celui à qui nous rendons aujourd’hui hommage était à deux doigts, plus précisément à deux mois de soutenir son mémoire de fin d’études à l’option philosophie qu’il fut arraché à l’affection des siens, singulièrement, du mouvement estudiantin. Si les murs pouvaient parler, ils nous diraient, rappelleraient les différentes interventions mémorables de CABRAL dans cet emblématique amphithéâtre qui porte le nom du Professeur Kary DEMBELE, enseignant émérite de notre établissement », a révélé Pr. Nassoko.

Pour ce qui est de l’AMS UNEEM, dit-il, elle est composée d’anciens compagnons et camarades de lutte de CABRAL qui sont restés attachés à l’ENSUP et qui ne ratent aucune occasion pour manifester cet attachement.

Selon lui, le thème de cette conférence débat: « Le Mali à la reconquête de sa dignité et sa souveraineté » est un thème d’actualité, car de nombreux compatriotes sont morts victimes de la politique inique imposée au Mali par la France. Il a saisi l’occasion pour rendre hommage aux vaillants soldats maliens tombés sur le champ d’honneur et de saluer les victoires exclusivement dignes de l’armée.

Le secrétaire général du comité AEEM de l’ENSUP, Daniel Kassogué, a fait savoir que Cabral était un grand homme. Il a remercié l’AMS UNEEM pour cette commémoration. Quant au secrétaire général de l’AMS-UNEEM, Seydou Patrice Dembélé, il a fait savoir que cette commémoration se tient à un moment où le Mali traverse une crise politico-institutionnelle, où il y a un embargo sur le pays.

Selon lui, les sanctions de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) et de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) contre le Mali sont illégales, illégitimes et inacceptables. Avant d’évoquer les conditions difficiles du système éducatif malien, il a remercié les syndicats d’enseignants pour la suspension de leur mot d’ordre de grève suite aux sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA.

A l’en croire, la vie devient très chère au Mali. L’Ams-Uneem, par la voix de son secrétaire général, invite tous les Maliens à l’union sacrée autour des autorités de la transition. « L’Ams-Uneem invite tous les Maliens à accepter de se parler, de s’écouter pour aider les autorités à proposer un chronogramme acceptable très rapidement pour sortir de la crise, c’est la seule solution qui vaille. Tout autre discours que nous allons tenir sans proposer un chronogramme, nous sommes en train de nous enliser, il faut qu’on se parle pour sortir de cette crise », a déclaré Seydou Patrice Dembélé. Il a fait savoir que le thème de la conférence débat : « Le Mali à la reconquête de sa dignité et sa souveraineté » permettra aux jeunes de mieux appréhender les notions de dignité et de souveraineté.

Après les différentes allocutions, il y a eu la remise de diplôme d’honneur à Younouss Hamèye Dicko et à l’Ecole Abdoul Karim Camara (AKC) dit Cabral représentée par M. Koné.

Aguibou Sogodogo

