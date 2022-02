Conformément à son objectif de promouvoir l’entreprenariat, une manière de palier l’inadéquation entre la formation et l’emploi, l’Ecole Spéciale de Commerce d’Administration et d’Entrepreneuriat (ESCAE), en partenariat avec Simplon.co, a organisé une conférence débat, le mercredi 02 février 2022, dans l’enceinte de l’Université «ESCAE ». Cette journée a été mise à profit pour lancer un l’appel à candidatures. Ladite conférence était animée par M. Yacouba Baby, représentant de Simplon.co, en présence du directeur général M. Mohamed L. Doumbia du groupe ESCAE, et de plusieurs universitaires.

« Simplon.co est une entreprise solidaire française créée en 2013 à Monteil. Elle est partenaire avec Mecsc et l’Institut de recherche pour le développement et financé par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères français sur deux (2) ans. Un programme de formation métrique qui a été lancé au Mali en même temps dans les deux pays du sahel, notamment le Burkina Faso et le Niger, à travers le projet Tech4Sahel », a déclaré M. Baby. Pour lui, Ces deux référentiels permettent aux jeunes éloignés de l’emploi d’avoir un niveau de numérisation avancé, de les former à la compétence technique et entrepreneuriale et de les relancer sur le marché de l’emploi. Celui qui souhaite s’inscrire, dira le représentant de Simplon.co, pourra visiter la page de «ESCAE », également la page orange digital Center. Le directeur se dit très comblé de recevoir Simplon.co comme partenaire, car son université partage les mêmes objectifs et visions qui sont axés sur l’entrepreneuriat. Ainsi M. Doumbia a exhorté les étudiants et tous les autres présents d’être porteurs de message sur la nécessité et la fiabilité de ces formations, car dira-t-il, à la fin de ces formations, l’emploi est garanti.

