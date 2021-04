Ramadan : L’association islamique pour le salut offre des dons de vivres à 500 familles

L’association islamique pour le salut en collaboration avec la fondation Diyanet de Turquie son élan de solidarité en faveur de 500 familles démunies de Bamako, Kita et Ouélessebougou. Les dons remis sont constitués de l’huile, du sucre du riz, des dattes et des pattes alimentaires. Ce sont au total 300 familles des personnes âgées, des handicapées et des veuves des militaires tombés au front qui ont reçues leur part, le mercredi dernier, à Bamako. Les 200 autres familles de Kita et Ouéssebougou bénéficieront de leur part au cour d’une autre cérémonie.

L’objectif de ce programme de distribution de vivre initié par AISLAM et son partenaire Turc est d’aider les fidèles musulmans démunis et leurs familles à leur besoin alimentaire en ce moi béni de Ramandan.

Présent à cette cérémonie de distribution, le représentant de la fondation Diyanet Vakfi a salué la qualité des relations qui existent entre le Mali et la Turquie sur le plan islamique et autre. Pour le président d’AISLAM, El Hadj Bouboucar Camara a indiqué que ce programme de donation des vivres aux plus démunis date depuis les années 1990. Et promet que ce programme va continuer jusqu’à toucher le maximum de personnes vulnérables. Les portes paroles des veuves des militaires, des personnes âgées et des handicapés ont exprimé leur reconnaissance aux généreux donateurs en formulant des vœux de bénédictions pour le programme et les deux pays.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :