Le Secrétaire Général du Bureau Exécutif du Cadre de Concertation des Associations Islamiques AL OURWATOUL WOUSQA, Dr Maiga Mahamane tient à travers un communiqué de presse publier ce jeudi 17 novembre 2022, à démentir d’une soit disante demande de démission du Président de Transition Colonel Assimi Goita.

Selon Dr Maiga Mahamane, le Bureau Exécutif du Cadre de Concertation des Associations Islamiques a pu constater la diffusion d’une photo sur les réseaux sociaux affichant certains de ses membres et d’autres responsables d’organisations Islamiques de la région de Ségou portant des affiches sur lesquelles sont inscrits Assimi Démissionne. Pour cela le Cadre dément ces informations mensongères publiées par des individus malintentionnés qui ne visent d’une part qu’à saboter les actions de contribution du Cadre à la construction de la patrie conformément à nos valeurs religieuses et sociétales et d’autre part à discréditer les autorités de la transition par le biais des religieux. En effet, le Cadre a effectivement tenu un atelier de partage d’expériences avec certaines organisations de la région de Ségou à leur demande dans la salle de conférence de la maison de l’artisanat sur l’avant-projet de la nouvelle constitution Au terme de l’atelier les participants ont pris une photo de groupe avec des affiches sur lesquelles sont inscrits « NON À LA LAÏCITÉ » conformément à notre vison. Cette photo a été modifiée par des ennemis du pays ayant inscrit en lieu et place « Assimi Démissionne » pour des fins inavouées.

Ajout ‘il que le Cadre tient à rassurer les plus hautes autorités qu’il n’a nullement dans ces réclamations et son intention une quelconque demande de démission du Président de la transition, son Excellence le Colonel Assimi GOITA ou des autorités de la transition en général. Par ailleurs le Cadre regrette que les pseudo-journalistes ont utilisé cette fausse information pour discréditer son organisation et ses membres à travers des commentaires inappropriés et mensongers. Le Cadre se réserve le droit de porter plainte contre les auteurs de tels actes auprès des autorités compétentes. Et rassure l’ensemble de ses associations membres et la communauté musulmane qu’aucune intimidation ou calomnie ne nous fera dévier de la quête des intérêts de l’islam et des musulmans au Mali.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

