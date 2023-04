Concours de mémorisation du Saint Coran de la fondationMohammed Vi des Oulemas africains à Fes : Le 1er prix remporté par le Malien Massiré Sacko !

Le 4e concours de la Fondation Mohammed VI des Oulema Africains de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran, a pris fin, lundi dernier à Fès, avec la proclamation des lauréats de cette édition. Ainsi, le premier prix de la catégorie de mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture Warch an Nafiâ est revenu au récitateur malien Massiré Sacko avec 94.75 points, suivi du récitateur tchadien Idriss Abderrahman (94.5 points), alors que le troisième prix a été attribué à la récitatrice Aicha Abdelmoutalib Mohamed, de la République fédérale du Nigeria avec 94.25.

Dans la catégorie de mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture choisie par le candidat, le premier prix a été décerné au récitateur Mohamed Mamoun Joub (Gambie) avec 98.5, alors que le deuxième prix est revenu à Abderrahman Ibrahim Abdallah (Somalie) avec 96.5 points. La troisième place a été occupée par le récitateur Aïssa Mohamed (Nigeria) avec 95.5 points. Quant à la catégorie de psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d’au moins 5 Hizbs du Saint Coran, la première place est revenue au récitateur kényan Abderrahman Moussa Abdallah avec 97.5 points, suivi du récitateur somalien Omar Mohamed Robli (94.75 points), alors que la troisième place a été remportée par la récitatrice Assa Soumari (Angola) avec 92 points. Le jury a décidé de décerner deux prix d’honneur au plus jeune récitatrice et récitateur respectivement à Tahira Baldi (6 ans) de la Guinée Bissau et Zayed Abdallah (9 ans) de l’Ouganda.

Le rapport des jurys a souligné que le concours “s’est distingué dans toutes les catégories par un niveau élevé, dans lequel la mémorisation parfaite était évidente pour la plupart des concurrents qui ont récité correctement le Saint Coran”.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d’information en continu (M24), le Secrétaire général de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, Mohamed Rafiki a indiqué que les résultats du concours étaient “très impressionnants” et que “la compétition était intense entre les candidats retenus dans les 34 sections de la Fondation”. Il a également salué la Haute sollicitude dont de SM le Roi Mohammed VI entoure la Fondation et les mémorisateurs du Saint Coran et l’importance que le Souverain accorde à l’Afrique, à la paix et aux sociétés africaines, notant que la Fondation se prépare à organiser la cinquième édition du concours tout en célébrant les lauréats lors d’une cérémonie dédiée à cet effet.

Pour sa part, le coordinateur général du concours du Coran, et l’expert, chargé de mission à la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, Mohamed Maghraoui, a souligné que la Fondation a offert deux Prix honorifiques pour les plus jeunes récitatrices et récitateurs dans les trois catégories du concours, où huit candidates et candidats ont participé. Il a fait savoir que la Fondation va lancer à partir de cette année un nouveau Prix en faveur des récitatrices africaines. A l’issue de cette cérémonie, des prières ont été élevées pour accorder gloire à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, de préserver le Souverain et de le combler en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre famille Royale et d’entourer de Sa sainte miséricorde feu SM Hassan II et feu SM Mohammed V. Ce concours final, qui s’est tenu à distance (zoom), a été marqué par la participation de 93 candidats, dont 11 candidates, représentant 34 pays africains. Un jury composé d’Oulémas et de psalmodieurs du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal, du Nigéria, de la Tanzanie, du Soudan, du Gabon et de Centrafrique, a veillé au contrôle et à l’évaluation des candidats.

En marge de ce concours, la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains a organisé une exposition des publications de la Fondation, composées de livres, revues et rapports sur les activités de la Fondation depuis sa création en 2015.

MAP

