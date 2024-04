Le Président du Comité de pilotage du dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale, l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, était le mardi 2 avril 2024 au CICB face aux organisations de la Société civile de Bamako, des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap pour les informer du processus et du calendrier du Dialogue inter-Maliens. Dans cette démarche, il était accompagné par le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le ministre de la Réconciliation, la ministre de la Femme de l’Enfant et de la Famille et le ministre de la Jeunesse et des Sports.

Dans sa déclaration, Ousmane Issoufi Maïga a fait savoir que suite aux multiples crises que le Mali a connues, le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta a décidé d’enclencher une dynamique d’appropriation nationale de la gestion de ces crises. C’est ainsi qu’il a mis en place le Comité de pilotage du dialogue inter-maliens pour la paix et la réconciliation nationale. Ce Comité de pilotage est une instance de préparation, d’organisation et de production des rapports du Dialogue inter-maliens pour la paix et la Réconciliation nationale. Il est chargé de la mise en œuvre des missions.

L’objectif général du Comité de pilotage est de contribuer à la restauration de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Ses objectifs spécifiques sont, entre autres, d’organiser un cadre de dialogue inter-maliens ; d’identifier les sources des crises qui affectent le pays ; d’identifier les conditions de retour des réfugiés et des déplacés ; de prévenir et gérer les conflits en valorisant les mécanismes endogènes de gestion pour la consolidation de la paix ; d’identifier les stratégies et les mécanismes de restauration de l’autorité de l’Etat dans la consolidation de la paix ; de renforcer la confiance entre les populations et les Forces armées et de sécurité ; de renforcer la participation des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap dans les mécanismes de prévention et de résolution des conflits ; d’avoir une compréhension commune des meilleurs choix relatifs aux voies du dialogue.

Sur le déroulement du Dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale, Ousmane Issoufi Maïga a informé qu’il se déroulera en deux phases.

La première phase va concerner la validation des documents de travail dont les Termes de références (TDR).

La deuxième phase sera l’information des populations pour leur adhésion au dialogue et l’organisation des concertations. Pour cela, le Comité de pilotage va créer des équipes pour le suivi des concertations dans les régions, le District de Bamako, les ambassades et les consulats.

Le suivi des concertations communales est assuré par les Gouverneurs de régions, les Préfets et les sous-préfets en relation avec le Comité de pilotage du Dialogue et les équipes d’appui à la réconciliation nationale. Le déroulement du Dialogue inter-maliens pour la paix et la réconciliation nationale se fera à 4 niveaux : niveau communal (50 à 100 personnes, durée 3 jours), niveau régional (100 à 200 personnes, durée de 3 jours) et du District de Bamako (600 à 800 personnes avec une durée de 3 jours), niveau des ambassades et consulats (50 à 100 personnes) et le niveau national (1 000 à 3 000 personnes pour une durée de 5 jours).

Les thématiques retenues sont “la paix, réconciliation nationale et cohésion sociale” ; “questions politiques et institutionnelles” ; “économie et développement durable” ; “aspects sécuritaires et défense du territoire” ; “géopolitique et environnement international”.

Pour l’atteinte des objectifs, le Président du Dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale, Ousmane Issoufi Maïga a sollicité l’accompagnement des jeunes, des femmes et les acteurs de la société civile pour qu’aucun malien ne reste en marge du processus du dialogue inter-maliens. Il s’est surtout réjoui de la forte mobilisation des femmes, des jeunes et des acteurs de la société civile.

“Je ressens un bonheur immense en voyant cette mobilisation des femmes maliennes et des jeunes. Partout et à chaque occasion que les femmes et les jeunes s’engagent pour une cause, nous réussissons. Nous voulons une démarche inclusive et participative afin de résoudre définitivement toutes les crises”, a-t-il dit. Il a invité les Institutions de la République, les légitimités traditionnelles, les religieux, les formations politiques et les syndicats, l’ensemble des Maliens à venir à la table du Dialogue et à faire des recommandations pertinentes afin que notre pays tourne définitivement la page des conflits.

Dans son intervention, le ministre d’Etat, ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a fait la genèse du processus du Dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale qui résulte d’un certain nombre d’échecs. Il a rassuré le président du Comité de pilotage et son staff de l’engagement de tout le gouvernement à les accompagner afin de réussir leur mission.

“Nous avons reçu des instructions fermes du chef de l’Etat pour que le gouvernement se mobilise à vos côtés afin d’assurer le succès du dialogue”, a-t-il dit. Il a invité les acteurs de la société civile à relayer le TDR du Comité de pilotage inter-Maliens.

Les représentants des femmes, des jeunes et de la société civile se sont engagés à soutenir le dialogue et de véhiculer largement le message à leur base respective.

Siaka DOUMBIA

